Nouvelles D’oran

Salon de l’agroalimentaire

Promouvoir le label algérien



Près de 200 exposants participent à la 5e édition du Salon international des industries agroalimentaires (SIAG) qui a ouvert ses portes, jeudi, au centre des Conventions d’Oran.

Cette manifestation qui se déroule du 3 au 5 mars est placée sous le slogan de « Mentoujou Bladi » et vise à promouvoir et à valoriser la production nationale dans le secteur de l’agro-alimentaire. « Le Salon a pour objectif de promouvoir ce secteur stratégique, particulièrement en cette période marquée par la volonté des pouvoirs publics d’encourager la production nationale et de limiter la facture d’importation » indique l’organisateur du SlAG qui souligne, par ailleurs que « ce dernier constitue aussi, un espace pour la promotion du produit local destiné à l’exportation en développant la mise en relation d’affaires entre les opérateurs économiques locaux et des groupes d’acheteurs du Maghreb et d’Afrique présents à cet événement ». Outre l’exposition, le Salon est accompagné d’un cycle de conférences et d’un programme d’animation notamment des shows culinaires. Concernant la participation de cette année, l’on note une présence remarquable de firmes étrangères activant dans toutes les filières stratégiques de l’agro-alimentaire, venues notamment de Tunisie, de Chine, d’Espagne, de Turquie, d’Italie, de France et de Corée du Sud. L’agence «Expo line» qui organise cette manifestation a l’ambition de faire de ce rendez-vous une passerelle pour promouvoir le label algérien sur le marché arabe et mondial. En marge de ce salon, il est prévu, la conclusion de trois contrats entre exposants algériens et étrangers dont un avec une société turque de fabrication de machines d’emballage alimentaire.

Formation professionnelle

De grandes avancées



La direction de la formation et l’enseignement professionnel de la wilaya d’Oran, va lancer avant la fin du mois en cours, la première promotion de formation dans deux nouvelles spécialités à savoir ; conseiller de vente et agent commercial, et ce, en vertu d’une convention cadre signée entre le ministère de la tutelle et l’opérateur téléphonique Djezzy. Dans une première phase, cette nouvelle filière profitera à prés d’une trentaine de jeunes. Selon M. Laid Bouzid, conseiller principal à la DFEP d’Oran, la formation pour l’obtention d’un diplôme d’agent commercial durera 24 mois, elle est dédiée aux personnes ayant au minimum un niveau de 2e année secondaire. Pour celle de conseiller de vente, elle s’étalera sur 18 mois et, est accessible aux jeunes ayant un niveau de 4e année et plus. Le même responsable a fait savoir que pour la session de février 2017, la direction a assuré près de 4.000 places de formation diplômante et 1.965 en formation qualifiante dans 14 branches professionnelles et 75 spécialités à travers les centres d’Oran. Pour les postulants aux formations de niveau scolaire moyen, 1.370 places, soit 24 % du total des places pédagogiques ouvertes en cette session sont disponibles. De manière générale, l’offre pédagogique devra passer cette année à 9.750 places. En effet, avec la réception de nouveaux établissements et la mise en œuvre du plan d’action de 2016, le secteur de la formation professionnelle, offre de nouvelles perspectives, marquées par une hausse significative des capacités pédagogiques et l’ouverture de nouvelles spécialités. En 2016, cette offre était de 8.390 places pédagogiques sur laquelle 5.831 étaient destinées à la formation diplômante et 2.559 à la formule qualifiante. Concernant la formation diplômante, 3.020 places pédagogiques s’adressent à la formation résidentielle initiale et 2.511 à la formation par apprentissage, 120 aux cours du soir, 90 à la formation passerelle, 60 à la formation Professionnel et 30 au milieu rural. Quant aux offres en mode de formation qualifiante, 523 places sont réservées à la formation carcérale, 110 à la formation en milieu rural, 626 aux femmes au foyer,425 au profit des cours du soir qualifiants et 875 pour la formation qualifiante initiale. Concernant la prise en charge des demandeurs de formation des niveaux scolaires réduits (savoir lire et écrire), un nombre de 2.162 postes pédagogiques est destiné à cette tranche de jeunes, représentant un taux de 38% de l’offre en modes de formation diplômante. Il faut savoir que ces offres couvrent 18 branches professionnelles, 96 spécialités et 214 sections. S’agissant des nouveautés de cette année, l’on note l’ouverture de l’institut de l’enseignement professionnel dans la maintenance industrielle pour les élèves admis en 1re année secondaire ou les doublant réorientés de l’éducation. Dans la session résidentielle, il a été introduit de nouvelles filières pour une durée de formation de 30 mois, à savoir, réhabilitation et rénovation de l’habitat, maintenance des véhicules, commerce international au niveau de l’institut de Maraval et gestion des stocks toujours au même établissement. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnel est doté de 24 établissements, dont 4 INSFP, 19 CFPA, 1 IEP et deux annexes totalisant une capacité théorique de 7.400 places pédagogiques, 760 lits d’internat avec 789 formateurs. Il dispose, par ailleurs, de 77 organismes privés pour une capacité d’accueil de 6.000 places.

économie verte

3 communes en lice



Plusieurs recommandations et propositions ont sanctionné la rencontre-débat organisée par la daira d’Es-Senia en collaboration avec le bureau régional du R20 Med autour du thème « l’hygiène, l’environnement et l’économie verte ». Parmi elles, le lancement des opérations de tri sélectif dans des quartiers pilotes de la daïra, au niveau des hôtels, de l’aéroport et de la zone industrielle, l’organisation de sessions de formation ciblées sur la gestion et la valorisation des déchets, l’efficacité énergétique et l’utilisation de la plateforme Système informatique géographique (SIG), a indiqué M. Anès Houari, l’un des organisateurs de cet évènement.

Dans cette même option, le président du R20 M. Bessaoud a proposé l’établissement d’un programme de formation à l’attention des communes (Es-Sénia, El-Kerma et Sidi Chahmi) pour répondre aux appels de projets proposant des financements, outre l’organisation en partenariat avec l’APRUE des sessions de formation d’homme-énergie au niveau de chaque commune de la daïra d’Es-Senia et ce, pour une gestion efficace de l’énergie au sein de leur commune. Le même responsable a, également, plaidé au profit de l’encadrement des investisseurs potentiels dans la valorisation des déchets. De son côté, le chef de la daïra d’Es Sénia, a émis des propositions et recommandations, entre autres, la concrétisation d’un projet pilote d’éclairage public LED, le lancement de projet pilotes pour rationnaliser la consommation d’énergie au niveau des écoles primaires et des mosquées, la création d’un comité de pilotage qui aura pour mission essentielle de promouvoir les actions et projets dans le domaine de l’économie verte, et ce, dans les trois communes de la daïra (Es-Sénia, El-Kerma et Sidi Chahmi).

Il faut savoir que cette rencontre avait pour objectif d’« identifier les propositions d’actions et de projets à initier et à développer au niveau des 3 communes de la daïra d’Es-Sénia. Elle vise, en particulier, la mobilisation des acteurs du territoire autour de questions cruciales pour le développement et pour la préservation des ressources, à savoir : la valorisation des déchets, l’économie d’énergie et la promotion des énergies renouvelables. Cette rencontre multisectorielle a rassemblé une soixantaine de représentants des collectivités locales, d’EPIC de wilaya (CET, ERMESO, Oran Vert, Propreté d’Oran et marché de gros), des opérateurs économiques publics et privés, des directions de l’environnement, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi, de l’Industrie, de la conservation des forêts, des affaires religieuses ainsi que des associations environnementales et de quartiers, et les représentants des universités. Pour les participants, cette manifestation était une opportunité pour partager et communiquer sur les bonnes pratiques et les comportements de nature écologique, mais surtout pour concrétiser des programmes locaux environnementaux.



Lutte antidrogue

Saisie de 127 comprimés d’ecstasy et 300 g de kif traité



Les services de la police de la 16e Sûreté urbaine ont mis terme à l’activité d’un réseau de trafic de psychotropes. Ce dernier est composé de 5 membres âgés entre 22 et 35 ans ,dont des repris de justice. Leur arrestation est intervenue suite à l’exploitation d’informations parvenues aux services de police, faisant état de l’activité de ce réseau au centre- ville d’Oran. L’enquête diligentée par les éléments de la 16e sûreté urbaine a permis l’arrestation en flagrant délit de l’un des membres de ce réseau, en possession de 47 comprimés d’Ecstasy, dissimulés dans un flacon de gel douche. La poursuite de l’enquête a permis l’identification des autres membres de ce réseau, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un véhicule où une autre quantité de 80 unités de ce même psychotrope a été saisie. En outre, une arme blanche de type «bouchia» a été saisie suite à une perquisition effectuée au domicile de l’un des membres de cette bande. Les mis en cause ont tous été présentés devant la justice. Par ailleurs, les éléments de la brigade antistupéfiants relevant de la sûreté de wilaya ont arrêté 3 individus accusés de trafic de drogue âgés de 26 à 30 ans. Les mis en cause activaient, à leur tour, au centre et ont été arrêtés en possession de 300 g de kif traité sous forme de plaquettes. Dans le même registre, les services de la première Sûreté urbaine, ont arrêté deux individus âgés de 20 à 24 ans en possession de 26 comprimés psychotropes et d’une arme blanche.



éboulement de terrain mortel à Kouchet El-Djir

Relogement de 10 familles exposées à un danger similaire



Suite au drame ayant frappé le quartier Kouchet el Djir à Oran où un éboulement de terrain au niveau d’une zone appelée terrain Ghazal a fait un mort et deux blessés le 5 février dernier, le wali a ordonné la mise en place d’un comité technique présidé par le chef de daïra d’Oran auquel participent les représentants du quartier et ce, afin de prendre en charge les préoccupations urgentes des habitants du quartier. Dans une démarche préventive, le premier responsable de l’exécutif de la wilaya avait ordonné le relogement de dix familles au lendemain du drame. La décision a touché en particulier les familles sinistrées et celles exposées à un danger similaire. Il convient de rappeler que le quartier Kouchet el Djir est situé au cœur du plus grand regroupement des bidonvilles d’Oran appelé «Les planteurs». Ce dernier a bénéficié en 2000 d’un programme de relogement initié par le Président de la République de 11.000 logements.