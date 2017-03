Une aile du musée national des Beaux-arts baptiséE en son nom L’œuvre de Mohamed Khadda immortalisée

Artiste peintre à la créativité indomptable, citoyen assumant son legs culturel et historique, et militant de la valorisation et de la promotion culturelles, Mohammed Khadda est un artiste peintre qui a écrit en lettre d'or les années ayant jalonné l’édifice de la peinture algérienne contemporaine.

Et afin de rendre hommage à son engagement et à son dévouement, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a baptisé, jeudi soir, au musée national des beaux-arts à Alger, une aile d'exposition en son nom pour rejoindre M'hamed Issiakhem dans les pancartes de ce musée perle qui auréole l'algérois. En présence des membres de sa famille et de quelques artistes peintres, deux expositions ont été visitées. La première à la galerie des bronzes, où l’on trouve une dizaine d’œuvres d'anthologie du défunt. La seconde au vestibule du musée, et qui présente le parcours, la vie et l'œuvre de M'hamed Khadda, depuis sa naissance à Mostaganem, son enfance difficile, ses études réussies, ses voyages, son engagement au débat culturel aux lendemains de l'indépendance... Le ministre de la Culture a indiqué que cet hommage est un devoir de mémoire à une icone de la culture algérienne et mondiale, à un digne ambassadeur de la culture algérienne à l’étranger. «Le parcours de Khadda a été brillant, et il a laissé derrière lui beaucoup de respect, d’intérêt et d'admiration de la part des jeunes artistes. Ses toiles font l'objet à nos jours d’études et de thèses universitaire. Il a créé, dans tous les genres, peinture, sculpture, art de rue, théâtre, cinéma, un artiste d'exception qui fait la fierté de l'Algérie», a-t-il noté. De son côté, Mme Khadda, veuve du défunt s'est dit «émue et honorée» par l'inauguration de cet aile portant le nom de Mohhamed Khadda. «Je suis très émue non pas parce que ça me donne un prestige quelconque, mais parce que cela constitue un jalon dans la mémoire culturelle de l'Algérie, et parce que mon défunt mari était un citoyen patriote, pour qui l’intérêt collectif dépassait immensément l’intérêt particulier», a-t-elle souligné. Saluée par le ministre de la Culture pour son dévouement à la promotion de la culture et à l'aide apportée au bénéfice des jeunes talents, une sorte de continuité du dévouement de son défunt mari, Mme Khadda est très optimiste et croit énormément aux jeunes artistes. «Je pense que les hiérarchies culturelles, telles qu'elles s’établissent partout dans le monde, commencent à s’établir aussi chez nous, ce qui va donner des repères, des espoirs et des volontés d'amélioration constante des jeunes artistes qui arrivent sur le terrain. L’événement d'aujourd'hui n'est pas une cérémonie attribuée à Khadda, mais plutôt à l'Algérie et à son devenir culturel, et je suis sûre que Mohamed, là où il se trouve, ne peut que s'enorgueillir et être très ému par la réussite de son aspiration la plus profonde, celle de voir son pays compter parmi les plus grands au niveau de la création», a-t-elle ajouté. Né en 1930 à Mostaganem, et mort en 1991 à Alger, Mohammed Khadda est un peintre, sculpteur et graveur ayant marqué la peinture algérienne contemporaine en étant un de ses illustres fondateurs. Un des principaux représentants des «peintres du signe», l'œuvre de Mohammed Khadda demeure sujette d’étude et d'analyse aux Écoles des beaux-arts, et son icone demeure gravée dans la mémoire des arts plastiques en Algérie.

Kader B.



Le ministre de la Culture : « L’un des grands artistes au monde »



Un pavillon consacré au défunt artiste Mohammed Khadda, et comprenant un nombre de ses œuvres, a été ouvert jeudi, au Musée public national des beaux-arts à Alger, en présence d'artistes et d'amoureux d'art.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a déclaré que cet événement est "un jour historique dans le vie de l'art plastique algérien". Qualifiant feu Khadda de " l'un des grands artistes au monde", M. Mihoubi a ajouté que le défunt "avait laissé son empreinte dans l'art plastique ainsi que dans d'autres arts". Le ministre a annoncé, à l'occasion, l'ouverture prochaine du Musée de l'Art moderne à Oran (MAMO), qui se veut, "une grande impulsion pour l'art algérien, contribuant ainsi à remettre les beaux-arts au devant de la scène". Le ministre a également révélé qu'une partie de la demeure du défunt artiste sera transformée en musée. Le pavillon "retrace une vie entière de l'artiste, consacrée à la culture de son pays et à la création d'un art plastique moderne", a affirmé la veuve de feu Mohammed Khadda, qui estime que ledit pavillon vient couronner ses efforts tendant à " faire connaître la grande contribution de Mohammed Khadda dans la culture algérienne". Ce pavillon comprend des œuvres remontant aux différentes étapes de la vie de l'artiste " commençant depuis son stage jusqu'à ses dernières œuvres", a ajouté Mme Khadda.

L'ouverture de ce pavillon vient compléter la série des activités, lancée depuis fin 2016, en commémoration du 25e anniversaire de la disparition de l'artiste, où un colloque lui a été consacré à l'université de Mostaganem, et une réédition de ses ouvrages a été réalisée. Pour rappel, l'artiste algérien Mohammed Khadda (1930-1991), a laissé derrière lui un riche parcours dans le monde de l'art, où il y a inscrit son nom, et ce, en dépit du fait qu'il n'avait suivi aucun enseignement académique, et s'est imposé, de ce fait, comme l'un des plus importants artistes autodidactes de son époque. (APS)