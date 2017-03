EN A' : Kourichi convoque 21 joueurs pour un stage de 2 jours

Le DTN Taoufik Korichi a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le stage prévu du 5 au 7 mars 2017. Une liste qui comporte 21 joueurs dont la moyenne d’âge est de 24 ans. Les joueurs devront rejoindre le lieu du stage, à savoir le Centre technique national de Sidi Moussa, le 5 mars avant 12 h. Les joueurs quitteront le CTN le 7 mars en fin de journée.

En principe, cette liste n'est pas définitive. En effet, le DTN Toufik Kourichi qui assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur des A Prime, projette de convoquer un autre groupe éventuellement pour la fin mars en vue de dégager une liste de joueurs qui seront appelés à jouer la double confrontation amicale face au Soudan et de là les deux matches des éliminatoires au CHAN-2018 face à la Libye.

C'est ce qui explique l'absence de joueurs tels que Hamia ou encore Sidhoum et Balagh. Toufik Kourichi devrait donc travailler avec deux groupes allant jusqu'à 35 joueurs en tout et pour tout et desquels il dégagera une liste initiale qui jouera les éliminatoires pour le CHAN.

Toufik Kourichi a expliqué que sa mission est de préparer le terrain pour le futur sélectionneur des A Prime qui devrait être connu dans les prochaines semaines. Pour rappel, la FAF a lancé le mois dernier un appel à candidature pour le recrutement du futur sélectionneur de l'EN locale. La date limite du dépôt des candidature fixée dans un premier temps au 15 février a été finalement prolongée pour permettre aux techniciens désireux de postuler au poste de se présenter. Parmi les noms qui reviennent avec insistance, celui de Kheireddine Madoui, l'actuel coach de l'Entente de Sétif qui n'a d'ailleurs pas caché son ambition de prendre les rennes de l'EN A prime. Selon certaines sources, Moussa Saib, à l'arrêt depuis son départ de la JSK avec qui il a remporté en 2007 le titre de champion d'Algérie, nourrirait lui aussi l'ambition de devenir sélectionneur des locaux. Il faudra, néanmoins, attendre à la teneur de l'AGE de la FAF et la composition du nouveau bureau fédéral pour connaitre le nom du futur sélectionneur.

Voici par ailleurs la liste des 21 joueurs convoqués :

Gardiens de but :

Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa), Mustapha Zeghba (USM El Harrach), Oussama Litim (DRB Tadjenant)

Défenseurs :

Riad Kamar Eddine Kenniche (ES Sétif), Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif), Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Mohamed Benyahia (USM Alger), Saâdi Redouani (JS Kabylie), Houari Ferhani (JS Kabylie), Mohamed Amine Madani (USM El Harrach)

Milieux de terrain :

Akram Djahnit (ES Sétif), Zakaria Mansouri (MC Alger), Oussama Chita (MC Alger), Abderraouf Benguit (USM Alger), Abderrahmane Bourdim (JS Saoura), Messala Merbah (JS Saoura)

Attaquants :

Abdelhakim Amokrane (ES Sétif), Mohamed Hicham Nekkache (MC Alger), Abderrahmane Meziane (USM Alger), Mohamed El Hadi Boulaouidat (JS Kabylie), Mohamed Amine Abid (NA Hussein Dey)

Amar B