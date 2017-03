2e édition du Raid des reines d’Algérie : A la découverte du Sahara majestueux

Lors d’une conférence de presse organisée à l’hôtel El-Aurassi à Alger, inscrite dans le cadre de la relance et de la promotion du tourisme, en particulier saharien, M. Boughali, président-directeur général de l’Agence de tourisme et de voyages, hôtel caravansérail, a indiqué : « Nous devons valoriser nos régions du Sud », car il y a une nature qui doit être connue, dès lors qu’on remarque qu’il y a sept millions d’Algériens qui partent en voyage à l’étranger, en revanche, le nombre de touristes étrangers qui visitent notre pays est vraiment limité et cela est dû aux différents obstacles, dont la délivrance de visa.

Il a tenu à préciser que le tourisme algérien, notamment celui du Grand-Sud « doit être une industrie rentable, car il y a toute une richesse culturelle et de paysage qui mérite un vif intérêt ».

Après avoir rappelé l’importance d’encourager les agences de voyages qui veillent à promouvoir le tourisme chez nous, M. Boughali a fait état de différentes doléances, dont l’effacement des dettes fiscales et parafiscales dans le but d’augmenter le nombre d’agences de voyages et ainsi créer une concurrence permettant de promouvoir la professionnalisation des prestations de services. Dans ce cadre, le même responsable a mis en exergue l’importance de mettre en place une nouvelle stratégie pour vanter la destination « Grand-Sud algérien ». Il est vrai que des opérateurs nationaux travaillent avec efficacité et dans la discrétion afin de préserver l’image du tourisme dans le Grand-Sud, en y organisant des séjours dans les différentes régions, dont Ghardaïa et Tamanrasset, et les touristes expriment à chaque occasion leur satisfaction de se rendre dans ces lieux.



35 femmes bénéficient d’une promenade pittoresque



Selon un communiqué de presse distribué à la presse, on fait savoir qu’une traversée du Sahara où les Reines sont à l’honneur à l’occasion de la journée internationale de la femme, l’agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la découverte du Grand-Sud algérien, M’zab tours organise la seconde édition du Raid des Reines.

Les 35 femmes sélectionnées seront mises en lumière, car ce sont elles qui prendront le volant durant cette traversée de 2.200 km d’Alger à Tamanrasset où la nature offre aux amoureux des grands espaces, un spectacle à couper le souffle. Après une première édition du Raid des Reines 2016 et du Raid envie d’Algérie, plus que réussie, l’agence M’zab tours, présidée par M. Toufik Boughali, acteur du tourisme algérien depuis plus de 30 ans, réitère l’aventure. Cette promenade pittoresque débutera à Alger avec une découverte de la ville et se terminera à Tamanrasset, le 8 mars, Journée internationale de la femme. Elle se déroulera autour d’un feu de camp au milieu des étoiles à Moulay Lahcen. De plus, le parcours sera composé de plusieurs escales dans différentes villes, telles que Djelfa, Ghardaïa ou encore Ain Salah. Des villes où les « raideuses » pourront découvrir une culture, des paysages, mais surtout des modes de vie différents. En outre, chaque soirée sera accompagnée de repas, chants et danses folkloriques typiques à chaque région.

Ce raid a pour but de faire connaître l’immensité de l’Algérie tout d’abord aux Algériens, aux étrangers et à la communauté algérienne à l’étranger.

Hamza Hichem