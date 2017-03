Sport scolaire : L’éducation physique contre l’obésité

Une enquête sur l’obésité, réalisée entre 2014 et 2016 au titre d’un Projet national de recherche, qui a touché un échantillon d’enfants âgés entre 6 et 10 ans de différentes écoles primaires du pays, a révélé que le phénomène de l’obésité est particulièrement répandu parmi les couches sociales à revenu limité, qui n’ont pas les moyens de diversifier leur alimentation, en mangeant notamment pâtes et sucreries.

Selon l'étude, «en dépit d'une alimentation variée à la maison, 66% des élèves consomment quotidiennement des sucreries, 63% des pâtisseries et boissons gazeuses et 78% des fritures trois fois par semaine et 47% des sujets pris en échantillon consomment des aliments qui favorisent l'excès pondéral».

Selon les spécialistes de la santé publique «l'expérience prouve que dans 20 à 70% des cas, les individus ayant souffert de surpoids durant leur enfance ont tendance à traîner cette pathologie à l'âge adulte».

Par ailleurs, le manque de pratique sportive et d’espaces dédiés pour ce faire, et l’absence d’activité découlant de la mauvaise habitude, prise par les parents d’accompagner leurs enfants à l'école en voiture, conjugués aux mauvaises habitudes alimentaires consistant à consommer des sucreries avec des boissons gazeuses, en soirée, ont été cités comme des facteurs aggravants. «Une éducation alimentaire appropriée et une pratique sportive régulière et permanente sont à même de protéger les enfants contre l’obésité dès leur bas âge », dira Mme Latifa Hamani, nutritionniste, qui estime que « la non-pratique du sport au niveau des établissements scolaires et en dépit de son caractère obligatoire reste inacceptable », ajoutant que « certains parents n'autorisaient pas leurs enfants à pratiquer le sport dans les établissements scolaires et optaient pour les salles privées. D'autres encore pensent que le sport empêche leurs enfants de se concentrer dans leurs études ». La spécialiste recommande à cet égard la mise en œuvre de programmes pédagogiques favorisant la pratique du sport scolaire et la promotion des espaces et structures consacrés à l'activité sportive, « les expériences ayant prouvé que les élèves pratiquant le sport réalisaient de bons résultats », affirme Mme Hamani. "Le temps d'éducation sportive est insignifiant aux niveaux moyen et secondaire. Ce volume horaire est inexistant au niveau primaire, car les 45 minutes prévues dans le programme sont exploitées pour des cours de soutien et de perfectionnement. La formation doit être entamée à la base c'est-à-dire au primaire. Nous allons rouvrir prochainement ce dossier avec le ministère de la Jeunesse et des Sports", s'est engagée la ministre de l’Education nationale Mme Nouria Benghebrit, au cours de l’une de ses sorties sur le terrain. "L'éducation et le sport doivent marcher ensemble. Nos enfants ont besoin d'éducation physique au même titre que des cours pédagogiques pour avoir une formation complète et équilibrée", a déclaré Benghebrit. Dans ce sens justement, l'intensification des programmes de formation pour les enseignants des écoles primaires et l'augmentation du nombre d'athlètes dans ce cycle d'enseignement constituent les deux principaux objectifs de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS).

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'exercice d'une activité physique permettait de prévenir 30 à 40% de cas de cardiopathies chez l’adulte. L’ancien président du Comité olympique algérien (COA), qui est en même temps chef de service de médecine du sport de l'établissement hospitalier spécialisé de cardiologie de Clairval, M. Rachid Hanifi, estime que l'activité sportive permet dans les mêmes taux de réduire les risques des cancers du sein et colorectal et prémunir contre les complications du diabète, de l'ostéoporose et de la maladie d'Alzheimer. Le spécialiste qui est également expert de l'OMS en matière de lutte contre la sédentarité préconise d'encourager les Algériens à pratiquer des activités sportives selon leurs catégories d'âge. Il a, dans le même sillage, exhorté les médias nationaux et les praticiens de la santé à sensibiliser les citoyens à l'importance de l'exercice physique qui doit être, a son avis, intégré dans les programmes de prévention des maladies chroniques qui constituent un lourd fardeau pour l'Etat.

Farida Larbi