Décès du moudjahid Mustapha Blidi : Le Président Bouteflika adresse un message de condoléances à la famille du défunt

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mustapha Blidi, décédé lundi, dans lequel il a salué « le courage exceptionnel et la vaillance du défunt ». « C'est avec une profonde affliction et un grand regret que j'ai appris la disparition du moudjahid Mustapha Blidi qui a accompli pleinement son devoir envers sa patrie pour le recouvrement de la souveraineté nationale et son édification », a écrit le Président Bouteflika dans son message. « Le défunt s'est engagé dans le mouvement national dès son jeune âge et fut parmi les premiers à rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale pour combattre l'occupant avec un courage exceptionnel. Les blessures qu'il a subies à deux reprises ne l'ont pas empêché de poursuivre la lutte, vaillant et intrépide qu'il était jusqu'au triomphe de la cause nationale », a souligné le Chef de l'Etat. « Je présente à sa famille et ses proches mes sincères condoléances, et je prie Dieu Tout-Puissant de les assister en cette pénible épreuve », a ajouté le Président Bouteflika.