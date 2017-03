Langue arabe : développement tributaire de la production intellectuelle

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a estimé que le développement et l'essor de la langue arabe étaient tributaires de la production intellectuelle et cognitive dans cette langue et de son usage fonctionnel. « La langue arabe ne saurait se développer en vase clos, d'où l'impératif d'encourager la production scientifique, intellectuelle et cognitive dans cette langue », a déclaré M. Mihoubi dans une allocution à l'occasion de la journée arabe de la Langue arabe, célébrée le 1er mars. Après avoir mis en avant le legs et le référentiel historique dont la langue arabe est dépositaire, le ministre a affirmé que « l'Algérie accorde un grand intérêt aux recherches sur la langue arabe ». Des progrès qualitatifs notables ont d'ailleurs été enregistrés dans le pays en matière de création littéraire, a-t-il dit.

De son côté, le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid, a précisé, dans une allocution à cette occasion, que son institution avait prévu un « riche programme » pour 2017, notamment des journées d'étude en collaboration avec différents secteurs ministériels concernés et des universités pour la promotion, le développement et l'usage de la langue arabe dans les sciences cognitives et humaines et les nouvelles technologies, mais aussi dans le domaine de la traduction. Après avoir mis en exergue la place de la langue arabe dans le monde, il a rappelé que cette langue « qui est célébrée dans les fora internationaux depuis 1973 est présente dans les sciences à l'échelle internationale grâce à son patrimoine et à ses spécificités ».

Il a appelé à « renforcer la production intellectuelle pour développer la langue arabe et la protéger contre l'hybridation » et à « favoriser l'émergence d'un plan national intégré à même d'épurer le champ linguistique ». Pour le président du Haut conseil de la langue arabe, la dynamique culturelle que connaît l'Algérie aujourd'hui participe du « programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de l'essor de la langue arabe parallèlement à la promotion de la langue amazighe en vue de renforcer la cohésion de la société algérienne et l'unité nationale ».