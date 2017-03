Hommage : J’ai perdu « un père »

Je suis très peinée du deuil qui vient de survenir dans la famille Blidi, le décès du moudjahid Abdelkader Blidi di Mustapha. Je tiens à vous tous manifester mon profond soutien et mon entière sympathie dans ce deuil qui vous frappe.

J espère que vous trouverez du réconfort dans la présence des enfants, petits- enfants et amis les plus proches, et je te souhaite, à toi Arlette, son épouse, et à tous les enfants, beaucoup de courage dans cette épreuve.

Je participe à votre peine, je vous adresse toute ma compassion et mon soutien, et je vous transmets mes plus sincères condoléances et le témoignage de ma grande sympathie.

Ce qu’a été Si Mustapha Blidi pour ses compagnons du maquis et pour nous tous les enfants de l’Algérie, nous le lui devrons toujours.

Son nom sera le nom d’un combattant qui sera prononcé tout le temps

comme il l’a toujours été, sans emphase, grâce à toi et à ton dur combat.

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié pour toi, dans le maquis, c’est «la liberté». Cette liberté dans les maquis, elle a toujours été et le fil ne l’a pas coupé.

Tu seras jamais hors de notre pensée, simplement parce que nous existons grâce à toi et grâce à toutes ces combattantes et tous ces combattants de 1954 , vivants ou morts qui se sont battus pour que l’Algérie soit libre et indépendante. Je sais, tu nous attendras, nous ne sommes pas loin, juste de l’autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien grâce à toi, toi qui a tout sacrifié pour ton pays, pour ta famille et pour tes amis. Tu as été le grand baroudeur dans le maquis pendant la Révolution, et tu le resteras éternellement pour nous. Aujourd’hui, ils ne sont que souvenirs, et le label de l’Algérie ! Les grands disent que c’est normal de souffrir… Toujours troublée par son regard et ta force, j’aurais voulu savoir que rien ne dure.

Ici, sans toi, tout paraît irréel, j’ai mal, je pleure, j’ai perdu mon père spirituel, tu as été le plus bel exemple pour moi et pour l’Algérie, et tu vas vraiment me manquer ! Que Dieu Tout-Puissant t’accueille dans Son vaste paradis.



Hassina Hadj Sahraoui directrice de la revue SALAMA

Le défunt arrivera demain, vers 16h à l’aéroport ; une veillée et prévue à l’ONM (Organisation nationale des moudjahidine) à Alger, et l’enterrement,vendredi au cimetière d’El-Alia.