Spécificités régionales et besoins nationaux

Regagnant les classes de cours et les ateliers d’application 255.000 nouveaux stagiaires se sont présentés dans le cadre de la rentrée professionnelle qui a mobilisé tous les moyens du département et des collectivités locales pour un bon déroulement de l’opération et un meilleur accueil de ces milliers de jeunes en quête d’une qualification et d’un métier pour leur insertion dans la vie active. Une édition singulière au vu des nouvelles dispositions prises, notamment une adaptation du secteur aux besoins économiques du pays en se focalisant sur les spécificités de chaque région pour développer une main-d’œuvre qualifiée et participer à la création de l’outil de réalisation ou de production à même de générer des richesses et de promouvoir une croissance.

Le secteur n’est plus cet entonnoir absorbant les déperditions de l’échec scolaire ou les recalés de l’enseignement classique pour s’inscrire dans une nouvelle vision et se projeter dans l’approche du gouvernement par la valorisation des ressources humaines. Former l’homme de demain pour pouvoir exploiter les potentialités nationales et attribuer à l’expression du compter sur soi sa véritable signification semble être la devise qui guide désormais les cadres du département qui privilégient plus que jamais la notion de partenariat avec les entreprises économiques.

Dans l’industrie et dans l’agriculture, cette ressource éternelle du pays, de nouvelles filières ont été ouvertes pour la spécialisation de la main-d’œuvre et la modernisation par voie de conséquence de la pratique agricole dans la perspective de parfaire l’activité, de dynamiser le processus d’introduction de nouvelles techniques de fertilisation de la terre, de rentabilisation des diverses cultures et de mécanisation de la récolte. La nécessité de faire face aux retombées de la crise repose sur l’esprit de créativité, d’imagination et d’entreprise de l’individu, le secteur a connu une grande mutation afin de se consacrer à la qualification de milliers de jeunes pour les accompagner dans leurs initiatives.

A ce titre, la construction de centaines de centres et d’instituts de formation illustre cette priorité accordée à l’épanouissement de la jeunesse et à la prise en charge de ses attentes, le secteur s’est remis à niveau pour franchir le pas de l’efficacité économique, de la rentabilité de l’investissement et de la valorisation des ressources humaines.

A. Bellaha