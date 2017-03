Eclairage : Ni paranoïa ni confiance excessive

La tentative d’attentat déjoué à Constantine, grâce à la vigilance des policiers, illustre ce qu’on devrait tous savoir : le « risque zéro » n’existe pas. Des pays qui se croyaient en dehors de ce fléau planétaire en ont fait l’amère expérience. Non pas parce que le danger arrive systématiquement de l’extérieur, mais parce que souvent, il est attisé, porté et exécuté par des individus de la région, comme on le voit souvent avec les attentats qui ébranlent la France. Si les différents rapports internationaux indiquent que l’« EI » recrute dans une centaine de pays, il faut aussi rappeler qu’il y a quelque temps, cette internationale terroriste a appelé ses « partisans » à ne plus venir renforcer ses rangs, mais à intervenir sur place là où ils vivent. Cette directive renseigne sur les difficultés matérielles de l’organisation d’El-Baghdadi de prendre en charge ses troupes qui essuient de plus en plus de revers, avec la libération de villes symboles telles Raka, Palmyre, Mossoul... Il est très probable qu’on assiste au même scénario qui s’est déroulé suite à l’opération « Anaconda » menée par les États-Unis contre les talibans, qui a vu, selon le principe des vases communicants, le déplacement des terroristes d’une zone où ils étaient regroupés à une multitude d’autres en divers endroits de la planète. Avec ce schéma, le Maghreb, région asymétrique avec le chaos libyen (et ses nombreux groupes terroristes), la Tunisie (pays qui compte le plus grand nombre de terroristes ayant rejoint l’« EI »), le Maroc (2e pays de la région pourvoyeur de terroristes, 1er pays planétaire producteur de cannabis, instable sur le plan militaire suite à son conflit avec la RASD), le Sahel (zone tampon entre El-Qaïda et Boko Haram, et où prolifèrent des réseaux puissants de trafiquants d’armes et de passeurs), l’Algérie, au final, se trouve menacée à ses sept frontières. L’attentat déjoué de Constantine pose l’hypothèse du début de la fin pour l’« EI ». Dorénavant, ses éléments et ses partisans vont se redéployer sur les routes, disloqués. Intervenant sur une chaîne de télévision de son pays, le Premier ministre tunisien a évoqué le retour des Tunisiens d’Irak, de Libye et de Syrie. Une problématique qui pose de sérieux problèmes sécuritaires pour ce pays voisin, mais les données sont différentes en ce qui nous concerne. La menace terroriste n’est pas aussi importante que chez nos voisins. Les forces combinées de l’ANP et des forces de sécurité ont l’initiative sur le terrain ; traquant, chassant, éliminant et neutralisant les terroristes aussi bien dans les régions boisées qu’au niveau des frontières quand d’aventure ils essaient de s’infiltrer. Notre armée, qui a gagné ses galons et acquis un professionnalisme que lui reconnaissent les pays de la région, a verrouillé les frontières, et porte, au quotidien, de sévères coups aux groupes terroristes. En 2016, l’armée algérienne a éliminé plus de 125 terroristes et arrêté 225 autres. Depuis le début de cette année, au moins une trentaine a été neutralisée — et on apprend qu’hier neuf terroristes ont été neutralisés dans une opération de bouclage, toujours en cours, menée par un détachement de l’ANP à Tizi-Ouzou. Régulièrement, les forces combinées de sécurité et de l’armée saisissent des armes de plus en plus sophistiquées, ces derniers temps, (preuve de l’ouverture de nouvelles routes du terrorisme et du banditisme). Cependant, même étant sous une menace extérieure « diffuse et difficile à maîtriser », l’Algérie apparaît comme un « pôle de stabilité » dans sa région, estime le professeur Serge Sur, spécialiste du droit et relations internationales, mais son immensité, ses frontières (Tunisie, Libye, Niger, Mali, Mauritanie, Maroc et la République arabe sahraouie démocratique) sont autant de défis sécuritaires pour le pays. Mais, même si l’Algérie « se trouve au cœur de plusieurs cercles, celui du Maghreb, celui du Sahel, celui du monde arabe et celui de l’Europe, le pays est devenu un « pôle de stabilité » pour le Sahel, un « acteur influent » en Afrique et un « partenaire important » du monde arabe, rappelle cet expert. Ce statut n’est pas le fruit du hasard. Il a été gagné dans la douleur et la solitude. L’Algérie a fait face, seule, aux affres du terrorisme pendant toute une décennie et n’a pas cessé de mettre en garde contre les dangers de ce phénomène transnational ». Pour y faire face, elle a adopté une approche globale qui ne s’est pas limitée à la seule dimension sécuritaire en ce sens qu’elle a opté pour une stratégie qui a pris en compte les aspects culturels et religieux et les dimensions socio-économiques en consacrant les valeurs de justice et en privilégiant le dialogue et la réconciliation nationale dans le règlement des conflits.

Mohamed Koursi