attentat déjoué à Constantine : M. Bensalah condamne

Le président du Conseil la Nation, Abdelkader Bensalah à condamné la tentative d'attentat terroriste ­— qui avait ciblé, dimanche dernier, le siège de la Sûreté urbaine de Constantine — lors d’une séance plénière tenue sous l’égide du Sénat et consacré à l’adoption de 4 nouveaux projets de loi.

«Ce genre d’actes criminels ne saurait et ne pourrait nous faire écarter de la voie de la stabilité et de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le Président de la République» a en effet, soutenu M. Bensalah. Il ne manquera pas de saluer le rôle des éléments de la police dans la préservation de la sécurité du pays.



Professionnalisme du corps de la Sûreté nationale



Le directeur de la sécurité publique à la direction générale de la Sûreté nationale, et représentant personnel du général-major Abdelghani Hamel, Aïssa Naïli, qui se trouvait hier en visite d’inspection de travail à Constantine, a tenu à rassurer la population locale, et ce trois jours après l’attentat déjoué contre le siège de la sûreté urbaine du quartier de Bab El Kantra : « Je tiens à affirmer que l’État a mis tous les moyens afin de garantir la sécurité des biens et des personnes.

La couverture sécuritaire de la wilaya a atteint le taux appréciable de 1 policier pour 280 habitants, et l’échec de l’attentat de dimanche dernier, est une preuve claire de l’efficacité de la politique instituée par la DGSN ». Lors de sa tournée, M. Naïli a procédé à l’inauguration de nouveaux sièges de la sûreté, notamment au niveau de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. Il s’est, en outre, réuni avec les responsables locaux de la sûreté de wilaya et de l’inspection régionale de la police.

