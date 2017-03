Notre Forum de la Mémoire , L’Association Iqraa présente sa dernière publication : La jeunesse et le sport pour s’élever

Après s’être impliquée dans différentes actions d’utilité publique, comme la paix, la citoyenneté, la famille, l’environnement, la santé et les droits de l’homme, l’association Iqraa vient de faire paraître sa dernière publication sous l’intitulé Je m’alphabétise en prenant connaissance de la jeunesse et des sports. La présentation de cet ouvrage de haute facture s’est déroulée, hier, au Centre de presse d’El Moudjahid, en présence de Mme Samia Benmaghsoula, directrice générale de la jeunesse au MJS.

L’ouvrage destiné aux élèves du troisième niveau des centres d’alphabétisation correspondant au niveau de 6e année primaire, conçu sous la supervision de Merad Larbi, ancien inspecteur de l’Education nationale, a été réalisé en coordination avec le ministère de la Jeunesse et de Sports (MJS). La présidente de l’Association Iqraa, et sénatrice l’infatigable Mme Aïcha Barki, a expliqué, hier, au Forum d’El Moudjahid, que ce livre de 199 pages, qui vient compléter la série d’ouvrages (12 au total) réalisés par l’Association se veut, en fait, une contribution de cette dynamique association à informer les jeunes.

Cet outil a pour ambition d’informer nos jeunes inscrits dans les classes d’alphabétisation, ou ceux qui fréquentent les structures relevant du MJS, sur des sujets qui les touchent directement, mais aussi les sensibiliser sur les dangers des fléaux qui les guettent, comme la drogue, « El hargua », le tabagisme, les accidents de la route.

Pour sa part, Mme Benmaghsoula, qui a salué le travail accompli par l’Association Iqraa, et l’engagement de Mme Barki, qui a permis à 32.000 enfants de retrouver les bancs de l’école, a estimé que ce livre trouvera sa place dans les 1.800 structures relevant du MJS. Edité en 5.000 exemplaires, ce nouveau-né accompagné d’un guide destiné au formateurs, est l’œuvre de la commission pédagogique de l’Association qui a tracé les grandes lignes de ce projet porté à bras le corps par Merad Marbi, et ses deux enfants, l’un médecin et l’autre ingénieur, qui ont validé les aspects scientifiques de son contenu.

D’aucuns diront que le nombre d’exemplaires reste insuffisant, mais pour la présidente, cela reste un bon départ, en attendant de trouver d’autres soutien pour pouvoir le rééditer et faire bénéficier le plus grand nombre de jeunes. Lors de la présentation du livre, M. Merad, chargé de la conception et de la mise sur œuvre du projet, a tenu à préciser que ce travail se base sur de nombreux et importants documents et textes législatifs nationaux. Avec un objectif pédagogique, les textes, des récits ou des dialogues, sont simples et à la portée des apprenants des classes de 3e niveau. Certains mots sont simples, d’autres, ont été utilisés pour pousser l’apprenant à consulter un dictionnaire. Le contenu de ce livre, scindé, en trois grands axes (le sport, les fléaux sociaux et la jeunesse) est clôturé par un chapitre d’évaluation des connaissances. Les dernières pages sont essentiellement un espace de lecture. Une espace ou l’apprenant peut avoir une idée sur les activités du MJS, des centres de vacances, des centres de jeunes. Ce que l’on peut dire de cette ouvrage qui devrait être destiné à tous les enfants, au regard de toutes les informations qu’il donne, les textes législatifs régissant les secteurs du sport et de la jeunesse, des extraits du discours du Président de la République à la jeunesse qu’il répond à toutes les questions et qu’il a réussi à tout cerner en l’espace de 119 pages. Chose qui n’est pas aisée. Le grand mérite revient à ses concepteurs, mais aussi à Mme Aïcha Barki, pour qui le combat contre l’analphabétisme ne se limite pas à l’apprentissage des lettres et des chiffres.

Dans cet ouvrage, le point qui mérite d’être soulevé, c’est la dernière lettre d’Ahmed Zabana, guillotiné le 19 juin 1956. Ce choix n’est pas fortuit, explique Merad Larbi, qui lui aussi a connu les geôles du colonisateur. C’est en larmes, qu’il raconte cette sinistre journée du 19 juin 1956. « Dans ma tête résonne encore les ‘‘Tahya El Djazair’’ de Zabana, criés haut et fort dans le couloir de la mort quelques instants avant son exécution ». Pour ce moudjahid, qui a consacré toute sa carrière dans le secteur de l’Education, les jeunes doivent connaître Ahmed Zabana. Pour revenir, cet ouvrage, fera, dans deux ans, a expliqué Mme Barki, l’objet d’une évaluation.

Des questionnaires seront adressés aux apprenants et aux formateurs et en fonction des réponses, des améliorations seront apportées à l’ouvrage. Interrogée sur les projets de l’association, Mme Barki, a expliqué, beaucoup d’activités sont inscrites dans le programme de l’Association, et que pour la journée internationale de la Femme, il est question de rendre hommage aux 110.000 femmes inscrites dans les classes Iqraa.

Il faut tout de même noter que le taux d'analphabétisme en Algérie a baissé considérablement durant la dernière décennie, passant à 12,33% en 2016, contre plus de 36% en 2007 selon les chiffres avancés avec Mme Barki. Cette baisse importante n’est autre que le résultat de la stratégie nationale d'alphabétisation initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en 2007.

Nora Chergui