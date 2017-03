Mascara : Conférence sur le civisme et la citoyenneté

En concrétisation du principe de police de proximité, et en collaboration avec le Bureau de wilaya de l’Association Algérienne d’Alphabétisation Iqraa de Mascara, les services de la sûreté de wilaya ont participé, le 25 février, à une journée d’étude sur le thème « inculquer la citoyenneté et le civisme », abrité par la maison de Culture Abi Rass Ennaciri, en présence de Mme Aïcha Barki, membre du Conseil de la nation et présidente de l’Association Algérienne d’Alphabétisation, en présence du président de l’Assemblée Populaire de Wilaya, des représentants des services de Sécurité, de la Protection Civile et de la société civile.

Durant cette journée, le commissaire Seffal Mustapha, chef de la Cellule de Communication et des relations Publiques de la Sûreté de wilaya, a donné une allocution sur le sujet à travers laquelle il a mis en exergue les différentes activités des services de police visant à élever le degré de civisme chez le citoyen par l’organisation de journées d’études et de portes ouvertes permettant au citoyen de prendre connaissance des efforts déployés par la Direction Générale de la Sureté Nationale.

Le conférencier a aussi mis en évidence le rôle de sensibilisation joué par la police à l’effet d’ancrer les liens avec le citoyen et de garantir sa contribution en tant que partie influente dans l’équation sécuritaire.

Il a cité, à titre d’exemple, les campagnes de sensibilisation sur la prévention routière, la prévention des dangers des stupéfiants, sans omettre la collaboration et le partenariat avec les représentants de la société civile dans les différentes campagnes de sensibilisation. Il a conclu son intervention en évoquant les méthodes de communication avec les citoyens, à savoir les numéros verts y compris le dernier lancé le « 104 » pour signaler toute disparition ou enlèvement d’enfant. D’autres intervenants ont pris la parole pour mettre en évidence les efforts de leurs services dans la promotion de la citoyenneté et le civisme. Les travaux de cette journée d’étude ont été clôturés par la gratification des services et organismes participants.

A. Ghomchi