60e anniversaire de la mort de Larbi Ben M’hidi : Un militant de la première heure

A l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Larbi Ben M'hidi, l’association Machaâl El Chahid, en partenariat avec le forum d’El Djemhouria, a organisé une conférence sur le parcours glorieux de ce grand martyr de la Révolution, animée par le moudjahid Ali Chérif à laquelle ont assisté les autorités locales, membres de la société civile et des universitaires. Dans son intervention, le conférencier est revenu longuement sur certaines étapes marquant les activités révolutionnaires de ce héros dans la région de l’Oranie en général et Oran en particulier.

Il a souligné, à ce propos, qu’il a rencontré pour la première fois, Mohamed Larbi Ben Mhidi, en mars 1952 , lorsqu’il était au lycée de Mascara. Selon l’intervenant, Ben M’hidi a joué un rôle central dans l’organisation du Congrès de la Soummam, « il est le vrai symbole de ce Congrès et il a contribué à sa réussite, car il jouissait de bons rapports avec tous les membres de la direction de la Révolution et n’avait de conflit avec personne », a-t-il dit. Il a ajouté que pour certains, il était considéré comme une personne naïve mais en réalité, c’était plutôt un homme sage. L’hôte du forum estime que Ben M’hidi incarne aussi l’unité nationale, car il est né et a grandi dans la région est et a marqué l’Oranie de par les nombreuses opérations qu’il a dirigées ou auxquelles il a contribué avant de tomber au champ d’honneur dans la capitale en 1957.

Mohamed Larbi Ben M'hidi est né en 1923 au douar El Kouahi, aux environs de Aïn M'lila. En 1939, il adhéra aux Scouts Musulmans, section "Espoir" à Biskra et quelques mois plus tard, devient chef de la section "Juniors". En 1952, il adhéra au Parti du Peuple Algérien où il s'intéressa de près aux affaires politiques. Le 8 mai 1945, il fut emprisonné avant d’être libéré après trois semaines d’interrogatoires et de torture au poste de police.

En 1947, il fut l'un des premiers jeunes à s'engager dans les rangs de l'Organisation Spéciale dont il ne tarda pas à devenir l’un des membres les plus éminents. En 1949, il devient responsable de l'aile militaire à Sétif et en même temps, adjoint du chef d'état-major de l'OS de l'est algérien, dirigée à l’époque par Mohamed Boudiaf. Après la dissolution de l'Organisation, il a été nommé responsable de la circonscription du parti à Oran jusqu'en 1953.

En 1956, il fut désigné membre du Comité de Coordination et d'Exécution de la Révolution Algérienne (Haut commandement de la Révolution). Il dirigea la bataille d'Alger au début de l'année 1956 jusqu’à la fin de l'année 1957 avant d’être arrêté à la fin du mois de février 1957. Il mourut sous la torture au cours de la nuit du 3 au 4 mars 1957.

Amel Saher