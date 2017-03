Séance plénière au conseil de la nation : 4 nouvelles lois adoptées

Les parlementaires du Conseil de la nation ont a adopté, dans l’après-midi d’hier, à l’unanimité, quatre nouvelles lois, lors d’une séance plénière tenue sous l’égide du président du Conseil, M. Abdelkader Bensalah, en présence de deux membres du gouvernement, respectivement M. Hadji Baba Ammi, ministre des Finances, et Mme Ghania Eddalia, ministre, chargée des Relations avec le Parlement.

Les nouveaux textes adoptés relèvent pour deux d’entre eux, du secteur de la justice et s’inscrivent au diapason de la dynamique de réforme à la fois profonde et substantielle initiée par le président de la République. Il est question du projet de loi relative à la procédure pénale et le projet de loi relatif à la l’organisation judiciaire.

Les dispositions prévues dans ces deux textes s’alignent d’une part avec les amendements constitutionnels introduits dans la nouvelle loi fondamentale de 2016 et confortent, d’autre part les acquis réalisés dans le cadre de la révision du système juridique et d’une adaptation aux critères internationaux.

Les deux textes de lois visent à renforcer les assurances pour un procès équitable et la présomption d'innocence, le contrôle judiciaire et la police judiciaire. En attestant leurs dispositions dans la plus en vue est celle en rapport avec la réforme du tribunal criminel qui constitue un saut qualitatif en matière de justice pénale notamment à travers l'introduction de dispositions tendant à garantir un procès équitable qui reste une revendication des juristes et des Algériens.



Projet de loi de procédure pénale : un saut qualitatif



La révision du mode de fonctionnement du tribunal criminel prévue dans la loi de procédure pénale qui a été objet d'une révision profonde intervient, appelle t-on en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement à savoir l'institution d'un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l'Homme. La composante et le fonctionnement de ce tribunal connaîtra ainsi une révision importante à travers notamment l'augmentation du nombre des assesseurs jurés et la révision des dispositions relatives à la police judiciaire, outre la création de plusieurs mécanismes dont un tribunal criminel d'appel au siège de chaque cour. Parmi les propositions les plus importantes, figurent l'institution d'un deuxième degré de juridiction partant du fait que l'accusé a le droit d'interjeter appel conformément à la loi, auprès d'une juridiction supérieure qui statuera à nouveau sur son affaire. Figure également parmi ces amendements, le retour à l'ancienne composante du tribunal criminel (4 assesseurs jurés et 3 juges). Cependant, les affaires de terrorisme, de drogue et de contrebande seront confiées à des juges seulement vu l'expérience acquise dans le traitement de ce type d'affaires. Le projet de loi prévoit également l'annulation de l'ordonnance de prise de corps en application du principe de la présomption d'innocence et propose ainsi, l'obligation pour l'accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n'a pas été détenu au cours de l'instruction, de se présenter dans un délai ne dépassant pas la veille de l'audience. Concernant la révision des dispositions liées à la police judiciaire, le texte comporte de nouvelles dispositions qui énoncent l'impossibilité pour les officiers de la police judiciaire d'accomplir leur mission dont les enquêtes et interrogatoires, qu'après habilitation délivrée par le procureur général compétent.

En cas de refus du procureur général de délivrer l'habilitation à l'officier ou en cas de son retrait, ce dernier peut introduire un recours devant la commission ad hoc dont la création est suggérée dans le texte et qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président.

Dans le souci d'assurer une coordination de l'action de la police judiciaire et d'éviter toute interaction entre les attributions des différents corps, le domaine d'intervention de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité a été défini avec précision. Sa mission se limite aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat prévues et réprimées par le Code pénal et qui compte les crimes de trahison, d'espionnage de terrorisme et de sabotage.

Concernant la loi organique relative à l'organisation judiciaire, celle-ci stipule notamment qu’en prévision de l'institution d'une juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux militaires et en coordination avec le ministère de la Défense nationale, il a été procédé à la modification de l'article 19 relatif au tribunal militaire en prévoyant que les règles relatives à la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par le code de justice militaire.



Règlement budgétaire 2014 et système de métrologie : les deux projets de loi adoptés



A l’unanimité, le projet de loi sur le règlement budgétaire a été en effet approuvé par l’ensemble des sénateurs qui ont pris part à la séance plénière tenue hier sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah et en présence du ministres des Finances M Hadji Baba Ammi. Ce nouveau texte fait ressortir, rappelle t-on un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi de finances 2014. Les dépenses budgétaires réalisées effectivement en 2014 ont été de 7.145,27 milliards de dinars (mds DA) réparties entre 4.430,25 mds DA pour les dépense de fonctionnement et 2.545,5 mds DA pour celles d'équipement et 169,5 mds DA de dépenses imprévues. Alors que la loi de finances 2014 (LF 2014) tablait sur 7.656,16 mds DA de dépenses, les réalisations en matière de ces dépenses ont atteint 93,3% à raison de 93,97% pour celles de fonctionnement et de 86,53% pour celles d’équipement. Quant aux recettes budgétaires réalisées en 2014, elles ont été de 3.924 mds DA contre des prévisions de 4.218,18 mds DA dans la LF 2014, soit un taux de réalisation de 93%. Ainsi, le déficit budgétaire enregistré effectivement en 2014, y compris les dépenses imprévues, a été de 3.221,21 mds DA (contre un déficit prévisionnel de 3.437,98 DA), soit 18,7% du PIB. Mais grâce aux prélèvements à partir du Fonds de régulation des recettes (FRR), qui ont atteint 2.151,11 mds DA en 2014, le déficit global du Trésor a atteint 1.334,3 mds DA à la fin 2014, soit près de 8% du PIB. Pour ce qui est de la croissance économique, elle s'est affichée en baisse de 0,7 point en 2014 par rapport à la croissance prévue, soit de 3,8% au lieu des 4,5% prévus. Ce fléchissement a surtout résulté du recul de la croissance des secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture.

Le taux d’inflation a, par contre, connu une bonne tenue, atteignant 2,92% en 2014 contre 3,5% prévu. L’autre projet de loi adopté hier au Sénat, celui relatif au système national de métrologie.

Ce texte comprend une série de nouvelles mesures contribuant à hisser les produits locaux à la hauteur des exigences de qualité dans la perspective de la diversification de l'économie. Il se décrit surtout sous le sceau d’une refonte globale du système actuel de métrologie en vue de son adaptation aux normes internationales et aux nouveaux instruments scientifiques et techniques utilisés dans le domaine de la métrologie, avec l'objectif de renforcer l'offre des produits locaux et leur crédibilité sur les marchés national et étranger. Le système national de métrologie en vigueur repose sur plusieurs textes législatifs notamment la loi 90-18 relative au système national légal de métrologie, qui fixe les règles générales concourantes à la protection du citoyen et de l'économie nationale.

Mais l'une des lacunes de ce système est qu'il ne distingue pas les différentes branches de la métrologie (fondamentale, industrielle et légale) et n'assure pas, en conséquence, sa cohérence. Dans ce cadre, le projet de loi intervient pour éliminer les confusions qui existent dans le texte en vigueur en définissant clairement les branches et en les mettant en cohérence à tous les niveaux. Il vise aussi à combler certaines insuffisances notamment en ce qui concerne la métrologie industrielle qui souffre de carences en terme de prise en charge réglementaire. En fait, le projet de loi devrait permettre la modernisation du dispositif national de métrologie, « outil important d'une économie régulée de concurrence ».

A cet effet, le texte propose "la mise en place de méthodes, instruments et équipements de mesurage unifiés et conformes au système international de métrologie, de sorte à garantir également leurs validations à l'étranger, au bénéfice des produits locaux exportés", explique le communiqué du Conseil des ministres. Il s'agit aussi de développer les capacités nationales en prestation métrologique à travers un réseau national de laboratoires spécialisés. Dans ce cadre, le texte prévoit l'institution d'un Conseil national chargé de définir et de coordonner la politique nationale de métrologie et de sa coordination, ainsi que d'une entité nationale chargée du contrôle de l'application des normes de métrologie, et d'un réseau de laboratoires d'étalonnage, de référence et d'essai.

Karim Aoudia