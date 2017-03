Cahier des charges de la pièce de rechange : Pour l’éradication du marché informel et de la contrefaçon

Après avoir mis de l’ordre dans une partie du secteur de l’automobile, l’Etat poursuivra sa politique de réorganisation de ce marché à l’issue de l’élaboration du nouveau cahier des charges de la pièce de rechange par le ministère de l’Industrie et des Mines. Ce nouveau document n’est autre qu’une réaction positive aux pratiques douteuses du marché parallèle.

Deuxième grand marché sur le continent après l’Afrique du Sud, le créneau de la pièce détachée en Algérie souffre depuis plusieurs années du « phénomène » de la contrefaçon aux conséquences dramatiques sur les usagers des voitures. Aujourd’hui, une grande partie de la pièce de rechange commercialisée en Algérie est issue du marché informel. Avec l’approbation et l’application prochaine du nouveau cahier des charges de la pièce de rechanges, ces produits non conformes aux exigences de sécurité et entachés d’irrégularité seront doublement contrôlés voir interdits d’introduction sur le marché local avec le retrait définitif de l’agrément.

Il faut savoir que « l’objectif de ce cahier des charges, précise le ministre, est d’organiser l’importation de la pièce de rechange des véhicules pour permettre une transparence totale dans nos importations, qu’il s’agisse de transparence financière ou sécuritaire, et à l’effet de garantir la disponibilité d’une pièce de rechange de qualité et fiable pour assurer la protection des consommateurs et réduire des accidents de la route », a déclaré le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb. Parmi les conditions dévoilées par Bouchouareb, figure la proposition d’exiger un contrat direct entre l’importateur ou le concessionnaire et le constructeur original ou son fabricant homologué pour lui fournir des pièces. « La relation sera directe avec le fabricant original ou alors avec celui qui dispose de l’homologation pour produire au profit du constructeur. » a précisé le membre du gouvernement. S’agissant de la date de publication de ce nouveau cahier des charges, le ministre de l’Industrie et des Mines a souligné que le travail au niveau du ministère a été achevé et que la programmation dépendra de l’agenda du gouvernement avant de préciser que le projet de cahier des charges devrait être programmé dans une dizaine de jours.

Ainsi, l’Etat a pris une décision finale d’en finir avec les fausses pièces détachées de voitures qui sont de véritables copies bon marché à la portée de tous, importées de l’Asie essentiellement de la Chine. Ce qui est certain c’est que les concessionnaires automobiles activant sur le marché local, à leur tête l’association des concessionnaires (AC2A) ont salut l’élaboration de ce nouveau cahier des charges qui viendra assainir le créneau de la pièce détachée. Pour le directeur général de Renault Algérie, Guillaume Josselin l’un des points les plus importants dans ce nouveau document officiel est que « le représentant ou l’importateur de la pièce de rechange pour être agréé par l’Etat devra avoir une relation direct avec le constructeur ou le producteur ». De son côté la représentante de l’AC2A, elle précisera, lors d’une conférence en marge du Salon de l’Aftermarket Equip Auto qui se tient actuellement à la Safex, que le nouveau cahier des charges est « une bonne chose pour le secteur automobile », et « réorganisera le secteur à travers l’éradication de la pièce de contrefaçon et les canaux informels ».

Mohamed Mendaci