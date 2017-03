Tunisie – Maroc : Le spectre du retour des terroristes

Dans une interview à La Presse, au début de cette année, le Président de la République Béji Caïd Essebsi a annoncé, au sujet des terroristes tunisiens, un chiffre précis. 2.929, «toutes catégories confondues». «Les appareils sécuritaires, a-t-il affirmé, les connaissent tous.» La conseillère principale auprès du Président de la République a assuré, elle, que le fait d’avoir des chiffres exacts sur le nombre de terroristes donne de la confiance, car il y a une précision dans les données du traitement de ce problème. Il y a deux ans, l’ONU, dans son rapport daté de juillet 2015, a estimé le nombre de Tunisiens en zones de conflit à près de 6.000, répartis entre la Syrie, l’Irak, la Libye et le Yémen. En 2015, une délégation tunisienne composée de juristes et de journalistes affirmait, quant à elle, qu’entre 7.000 et 8.000 terroristes tunisiens étaient en Syrie, et que 2.000 autres y sont morts. Les autorités syriennes, elles, avancent un chiffre bien plus élevé, en affirmant qu’en 2014, quelque 10.000 combattants tunisiens étaient en Syrie... Depuis, trois ans se sont écoulés, et les troupes de DAECH ont subi d’énormes pertes. Même problématique pour le Maroc. Plus de 1.600 Marocains sont engagés dans des activités terroristes à l’étranger, a indiqué un responsable sécuritaire de ce pays. Leur retour «aggrave» la menace, en raison de «fortes probabilités de voir ces combattants commettre des actes criminels et attentats», appréhende le palais. Depuis 2013, selon les déclarations aux médias de responsables de ce royaume, les services sécuritaires ont déjoué et neutralisé 341 plans terroristes et démantelé 200 de leurs cellules.



Libye : l’effet attractif



En dehors de la Syrie et de l’Irak, la Libye exerce un aimant sur ces groupes : le chaos qui a résulté suite à l’intervention de Sarkozy et de Tony Blair, l’effondrement des structures sociales qui auraient pu stopper l’arrivée des «combattants terroristes étrangers» (selon la formule consacrée par les Nations unies, avec l’adoption de la résolution 2178, le 24 septembre 2014), les rivalités tribales et les forces paramilitaires en présence, la profondeur «naturelle» de ce pays sur le Sahel aux frontières totalement hors de contrôle des États limitrophes, les réseaux locaux du grand banditisme, de trafique d’armes et la proximité avec la rive sud de la Méditerranée sont des paramètres qu’ont intégrés ces groupes pour organiser leur repli.

M. K.