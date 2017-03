L’ANP sur tous les fronts

Les neuf terroristes mis hors d'état de nuire, dans une opération de ratissage, menée mardi par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tizi Ouzou, ont été identifiés, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité menée par des forces de l'Armée nationale populaire, près de la commune d'Azeffoun, wilaya de Tizi Ouzou (1re Région militaire), ayant permis, hier 28 février 2017, de mettre hors d'état de nuire 9 terroristes et de récupérer 9 armes à feux et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification de ces criminels», précise-t-on de même source. «Il s'agit de : B. Mohamed alias «Ishak», ayant rejoint les groupes terroristes en 1994, M. Belkacem alias «Souraka», ayant rejoint les groupes terroristes en 2006, T. Sid Ali alias «Abou Omeir», ayant rejoint les groupes terroristes en 2010, B. Ahcène alias «Abderahim», C. Ahmed alias «Katada», S. Abdenour alias «Abdelkhalek, L. Samir alias «La Glacière», A. Ibrahim alias «Abdelouahed» et C. Salim alias «Abdenacer».

«De tels résultats palpables dénotent la vigilance et les valeurs d'abnégation, de dévouement à la patrie, et de la ferme volonté des éléments de l'Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité, dans leurs efforts visant à faire régner la sécurité, la sérénité et la stabilité dans notre pays», conclut le communiqué du MDN.



Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Tébessa et quatre casemates détruites à Jijel



Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, mardi à Tébéssa, par des détachements de l'ANP qui ont également détruit 4 casemates à Jijel, a indiqué hier le MDN, dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 28 février 2017, 2 éléments de soutien aux groupes terroristes à Tébessa/5° RM, et détruit 4 casemates à Jijel et 4 bombes de confection artisanale à Skikda», indique un communiqué du MDN.

Par ailleurs, et «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Tiaret/2°RM, un narcotrafiquant en sa possession 43 kilogrammes de kif traité». «D’autre part, des détachements de l’Armée nationale populaire, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont appréhendé, à Tlemcen, Béchar, Adrar, Ouargla, Biskra, Ghardaïa et Djanet, 84 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis qu’à Tamanrasset/6°RM, 17 contrebandiers ont été arrêtés et 2 véhicules tout-terrain, 900 litres de carburants et 5 détecteurs de métaux ont été saisis», conclut le communiqué. (APS)