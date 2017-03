Pays voisins de la Libye : « La solution une affaire de Libyens »

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a annoncé hier que la prochaine réunion des pays voisins de la Libye aura lieu vers la fin du mois en cours à Alger. «La prochaine réunion des pays voisins de la Libye va se tenir en Algérie vers fin du mois de mars», a déclaré le ministre sur les ondes de la radio nationale.

Il a précisé, à ce propos, que les parties concernées par cette rencontre attendent que «le Secrétaire général de l'ONU désigne son nouveau représentant spécial en Libye ou conforter celui déjà en poste, à savoir Martin Kobler, pour pouvoir se réunir». M. Messahel a relevé que l'Algérie «jouit d'une crédibilité auprès de tous les partenaires libyens, pour deux raisons majeures. La première est liée à (sa position) d'équidistance entre les différentes parties au conflit, alors que la deuxième repose sur le principe de la non-interférence et la non-ingérence». Rappelant, dans ce sens, que l'Algérie, qui «n'a pas d'intérêts particuliers en Libye, ne s'ingère jamais dans les affaires des autres».

Le ministre a souligné que «la solution est une affaire de Libyens, elle doit être basée sur le dialogue direct entre les Libyens qui ont les moyens et les compétences pour s'en sortir, à condition qu'il n'y ait pas d'interférences dans leurs affaires». Il met en avant, à ce propos, le rôle central des Nations unies dans le processus de solution politique à la crise libyenne, rappelant la résolution onusienne 2259.

Cette résolution, a noté M. Messahel, détermine le rôle des uns et des autres, comme elle est favorable à une solution politique et pour le principe de la non- interférence, estimant qu'«il faut appliquer cette résolution». Sur la situation au Mali, le ministre a estimé «important» que l'État se redéploie dans le nord du pays, relevant que «la réapparition des instances de l'État dans certaines régions constitue une avancée». «Le plus difficile était l'installation des autorités intérimaires dans ces régions. Maintenant que c'est fait à Kidal, je pense que le reste est plus facile», a estimé M. Messahel. S'agissant de l'intégration régionale, le ministre a souligné que le Maroc «constitue le premier partenaire commercial de l'Algérie dans la région», ajoutant que «l'ouverture des frontières entre les deux pays n'est pas à l'ordre du jour». Abordant le cas de la crise en Syrie, M. Messahel a indiqué qu'il n'y a pas d'autres alternatives que le dialogue entre Syriens.



Al Sarraj : « œuvrer pour une solution à la crise et l’entente nationale »



«Le gouvernement d'union nationale libyen continue d'œuvrer pour une sortie de crise en Libye et l'aboutissement à une entente nationale sur la base de l'accord politique libyen», a affirmé le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union, Fayez Al Sarraj. S'exprimant lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, qui s'est ouverte lundi à Genève, M. Al Sarraj a affirmé que «la Libye passe aujourd'hui par un tournant décisif dans son processus de transition pour le parachèvement des échéances constitutionnelles et démocratiques, l'établissement de l'État démocratique et le respect et la protection des droits de l'homme et l'État de droit», a indiqué le site officiel du conseil présidentiel. M. Al Serraj a ajouté que le gouvernement d'union nationale libyen «poursuit les efforts pour une sortie de crise en Libye et atteindre une entente nationale sur la base de l'accord politique libyen interlibyen, en vertu duquel le Conseil présidentiel a pris ses fonctions exécutives, étant le seul gouvernement légitime du pays». Il a appelé la communauté internationale à «appuyer les efforts fournis pour le renforcement des institutions nationales libyennes, et fournir des moyens techniques pour faire face aux dangers et défis qui interpellent, d'une manière coordonnée et unifiée, en conformité avec les intérêts nationaux à même de sauvegarder la souveraineté de la Libye et sa sécurité régionale». Le chef du gouvernement du Conseil présidentiel a, par la même occasion, salué tous les efforts «sérieux mis en œuvre dans cette optique, et salué le travail du Conseil des droits de l'homme pour le renforcement du respect et de la sauvegarde des droits de l'homme en Libye en et dans le monde». La Libye est inscrite à l'ordre du jour de la session du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, notamment en ce qui concerne la fourniture d'aide technique à la Libye et à ses institutions. (APS)