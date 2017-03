Commission politique de la sécurité et des droits de l’Homme de l’UPM : Un délégation du Conseil de la nation à Bruxelles

Le Conseil de la nation prendra part jeudi à la réunion de la commission politique de la sécurité et des droits de l'homme relevant de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la méditerranée (AP-UPM), au siège du Parlement européen à Bruxelles, a indiqué hier un communiqué du Conseil. L'ordre du jour de cette réunion comprend le suivi et l'échange de vues sur la mise en œuvre des projets adoptés par l'UPM, le suivi du «projet de station de dessalement à Gaza» et l'agenda euro-méditerranéen sur la gestion et l'organisation des flux migratoires en Méditerranée.

Les membres du Conseil de la nation prendront part à un atelier de formation des parlementaires femmes, intitulé «Renforcement du rôle des parlementaires femmes arabes dans le processus législatif et politique», prévu du 2 au 4 mars 2017, au siège de l'Union parlementaire arabe à Beyrouth. La session de formation vise à soutenir les capacités des parlementaires femmes arabes pour leur permettre d'assumer leur rôle parlementaire, de contrôle et de représentation, à renforcer leurs capacités pour réaliser l'égalité et lutter contre la violence à l'égard des femmes et à permettre à la femme de participer au développement durable, selon le même communiqué. (APS)