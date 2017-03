Le décret présidentiel fixant la composition du Conseil national des droits de l’homme publié au JO : une étape qualitative

La composante du Conseil national des droits de l’homme est désormais connue. Un décret présidentiel publié dans le dernier Journal officiel en cite pas moins de 37 membres, alors que le représentant du Conseil supérieur de la jeunesse, 38e membre, devrait être choisi dès l'installation de cette instance.

Dans son article 2, le décret stipule que le membre représentant le Conseil supérieur de la jeunesse sera choisi dès l'installation de cette instance.

Il convient de rappeler que c’est conformément à la Constitution qu’un Conseil supérieur de la jeunesse devra être installé. Cette instance consultative placée auprès du Président de la République regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du gouvernement, ainsi que des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.

Selon les dispositions de l’article 201 de la Constitution, le Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse, ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l'esprit civique et de la solidarité sociale, souligne le même article.

Cela dit, la création du Conseil national des droits de l’homme figure, elle aussi, parmi les institutions consultatives citées dans la Constitution.

En effet, l’article 198 de la Loi fondamentale du pays relève qu’il est institué un Conseil national des droits de l'homme, placé auprès du Président de la République, garant de la Constitution. Le Conseil jouit de l'autonomie administrative et financière.

De ce fait, et conformément aux dispositions retenues, le Conseil «assure la mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière des droits de l'homme», et «détecte et entreprend des investigations sur les violations des droits de l'homme et les signale aux autorités compétentes, en émettant des avis et des propositions appropriés».

Il contribue aussi à l'élaboration des rapports présentés périodiquement par l'Algérie devant les mécanismes et instances des Nations unies et institutions régionales. Le texte relatif à cette instance prévoit en outre «l'accès du président du Conseil et des membres aux garanties leur permettant d'accomplir leurs missions en toute indépendance, transparence et neutralité».

Cette instance vise aussi à mettre en conformité l'Instance nationale chargée des droits de l'homme avec les dispositions de la Constitution qui stipule sa promotion en Conseil national des droits de l'homme, ainsi qu'avec les normes internationales de l'ONU.

Le Conseil initie également des actions de sensibilisation, d'information et de communication pour la promotion des droits de l'homme. Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme.

Le Conseil élabore un rapport annuel qu'il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu'il rend public également.

Soraya Guemmouri

--------------//////////////////

Surveillance, alerte et évaluation des droits de l’homme

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH), dont la composante a fait l'objet d'un décret présidentiel publié au dernier numéro du Journal officiel (JO), est une nouvelle structure dont la mission principale est de renforcer les droits de l'homme en Algérie. La création de ce Conseil intervient dans le cadre de l'application des dispositions contenues dans la Constitution amendée le 7 février 2016.

Conformément aux dispositions retenues, le conseil «assure la mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière des droits de l'homme», et «détecte et entreprend des investigations sur les violations des droits de l'homme et les signale aux autorités compétentes, en émettant des avis et des propositions appropriés». Composé de 38 membres, il a également pour mission d'adresser au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement, un rapport annuel relatif à la situation des droits de l'homme, tout comme il assure la diffusion de ce rapport et en informe l'opinion publique de son contenu. Il contribue aussi à l'élaboration des rapports présentés périodiquement par l'Algérie devant les mécanismes et instances des Nations unies et institutions régionales.

Le texte relatif à cette instance prévoit en outre «l'accès du président du Conseil et des membres aux garanties leur permettant d'accomplir leurs missions en toute indépendance, transparence et neutralité». Cette instance vise aussi à mettre en conformité l'Instance nationale chargée des droits de l'homme avec les dispositions de la Constitution qui stipule sa promotion en Conseil national des droits de l'homme, ainsi qu'avec les normes internationales de l'ONU. (APS)

--------------///////////////////

Composition du conseil national

Le décret présidentiel fixant la composition du Conseil national des droits de l'homme a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO). Conformément à ce décret présidentiel, les membres choisis par le Président de la République sont : Benzerrouki Fafa veuve Sid Lakhdar, Fatma Zohra Karadja, Aicha Zinai et Lazhari Bouzid.



Les deux membres choisis par le président du Conseil de la nation sont : Slimane Ziane et Hamid Bouzekri, alors que ceux choisis par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) sont : Driss Abderrahmane et Houda Talha, épouse Souiki.



Les membres choisis, au titre des associations activant dans le domaine des droits de l'homme, sont : Abdelatif Dilmi, Ahmed Chenna, Mecheri Benkhelifa, Abdelatif Benida, Abderrahmane Sofi, Nouria Hafsi, Soumia Chaib, Chikhi Souad veuve Faci, Saliha Mekharef et Fatma Zohra Zerouati.



Les membres choisis au titre des syndicats et des organisations professionnelles sont : Sabrina Kehar, Hafida Benmansour épouse Zerhouni, Ghanima Messaoudi, Habiba Dane, Messaoud Amarna, Djilali Hamrani, Mohamed Bekkat Berkani et Brahim Tairi. Mme Karima Alla a été choisie, pour sa part, par le Conseil supérieur de la magistrature.



Le membre du Haut conseil islamique est Mohamed El M’Amoun El Kacemi El Hassani, alors que Mhand Tayeb Si Bachir a été choisi par le Haut conseil de la langue arabe, Tahar Silhadi désigné par le Haut-Commissariat à l'amazighité et Aicha Kouadri Boudjelthia par le Conseil national de la famille et de la femme. Mme Saida Benhabyles née Kettou a été choisie par le Croissant-Rouge algérien et Mme Meriem Chorfi est nommée en tant que délégué national à la Protection de l'enfance.



Les universitaires spécialisés en matière des droits de l'homme, Idriss Fadhli et Khier Guechi, ont également été choisis comme membres de cette instance, de même que Noureddine Amir et Azzouz Kerdoun, en qualité d'experts auprès des institutions internationales ou régionales des droits de l'homme.



Le même décret stipule enfin que le membre représentant le Conseil supérieur de la jeunesse sera choisi dès l'installation de cette instance.