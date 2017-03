Réélection de Rabah Chebah : « La lutte aura sa médaille olympique en 2020 »

Le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebah, fraîchement réélu à la tête de l'instance fédérale, a indiqué que «la lutte algérienne aura sa médaille olympique en 2020». «Je remercie les membres de l'AGE qui ont renouvelé leur confiance en ma personne. Nous serons appelés à confirmer les résultats obtenus par nos lutteurs lors du précédent mandat olympique», a confié à l'APS, Rabah Chebah, à l'issue de son élection à la tête de la FALA. Rabah Chebah a été réélu à la tête de l'instance fédérale, lors de l'assemblée générale élective (AGE), tenue mardi au Centre des Fédérations sportives de Dely-Ibrahim (Alger), obtenant 24 voix contre quatre et un bulletin nul. «Nous avons vécu un mandat historique avec la médaille de bronze décrochée par Sid Azara Bachir aux championnats du monde de Macon en France et la qualification de trois lutteurs aux JO de Rio.

Les membres de l'AGE ont opté pour la stabilité et la continuité au sein de la Fédération.», a-t-il dit. En matière d'organisation des évènements sportifs, Chebah a rappelé que l'Algérie a abrité le tournoi «Afrique-Océanie», organisé le moi d'avril 2016 à la Coupole du Complexe Moahmed-Boudiaf, qualificatif aux JO de Rio ainsi que les championnats d'Afrique cadets et juniors à Chéraga (Alger).

«La lutte algérienne a énormément progressé mais nous devons passer à une autre étape, celle des consécrations sur le plan mondial. Je me suis engagé devant les membres de l'AGE à remporter une médaille olympique en 2020 à Tokyo.», a estimé Chebah. Le président de la FALA a réitéré, à cette occasion, les engagements pris par son instance pour prendre en charge un plus grand nombre de jeunes et garantir la formation des entraîneurs et juges-arbitres.

«Tous les efforts devront être orientés vers l'accueil d'un plus grand nombre de jeunes, de la formation et du recyclage des cadres appelés à encadrer ces jeunes talents.», a-t-il conclu.