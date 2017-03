Entretien, OKBA Gougam président de la Fédération Algérienne de Volley-ball : « Le beach-volley, un créneau à développer »

Pouvez-vous nous parler de manière globale de votre bilan à la tête de la Fédération algérienne de volley-ball ?

«Globalement, on peut dire qu’on est satisfait par ce qui a été fait à la tête de la Fédération durant notre mandat olympique. 90% de ce que nous avions fixés ou programmés ont été concrétisés. Parfois, on a même dépassé nos prévisions, puisqu’on ne s’est pas limité à nos objectifs sportifs et techniques. On a extrapolé notre travail à la société civile qui fait partie de notre devoir afin de participer à son épanouissement. On a alors porté nos activités sur le Beach volley en lançant des activités culturelle et artistique afin de rendre le travail plus attrayant et utile. On a touché toutes les wilayas et même celles du Sud du pays. On a installé des terrains d’initiation à travers plusieurs villes du Sud comme Tamanrasset, Ghardaïa… «



Pour ce qui est des équipes nationales (hommes et dames), qu’est-ce qui a été fait ?

« Dès le début de notre mandat, on s’était fixé comme objectif de maintenir notre standing afin de garantir notre organisation pyramidale. Finalement, on a fait plus que cela, puisqu’on a réussi a remporté la médaille

d‘or aux Jeux de Brazzaville (Congo). On a remporté une autre médaille d’or lors du Championnat arabe dans la catégorie garçons, et ce, malgré la présence de l’Egypte et la Tunisie. Nos dames, au championnat d’Afrique, ont pris la deuxième place. On a alors procédé au rajeunissement de l’équipe. On avait raté de très peu la qualification aux JO de Rio au Cameroun en demi-finales. Néanmoins, on reste très optimistes du fait que cette équipe a une moyenne d’âge de 20 ans. Par conséquent, sa marge de progression reste très grande. L’avantage, c’est que ce groupe évolue dans le championnat séniors. Pour les garçons, on a également rajeuni l’équipe. Notre sélection nationale des « U23 « va participer aux Championnats du monde de la catégorie en août prochain. Les « U19 « viennent compléter la pyramide. Une stratégie à long terme peut-être mise en place afin de permettre à notre volleyball d’être encore plus compétitif, aussi bien sur le plan arabe qu’africain «.



Concernant les élections qui auront lieu la semaine prochaine. Quelles sont vos chances pour être réélu ?

« Personne ne peut dire à l’avance ce qui peut arriver. On ne peut pas se prononcer sur le sujet aujourd’hui. Toutefois, je suis très motivé pour servir le volley-ball de mon pays, surtout qu’on possède un « vivier « digne d’intérêt et qui peut nous valoir bien des satisfactions. On a réussi à améliorer beaucoup de choses, notamment le regroupement quasi régulier des équipes nationales. Ce qui ne peut que les aider à élever leur niveau de compétitivité, ce qui n’était pas le cas par le passé. On dispose aujourd’hui de quinze équipes qui travaillent d’une manière permanente, ce qui constitue une très bonne chose».



Avez-vous réussi à faire adopter votre bilan moral et financier ?

On a fait adopter le bilan moral et financier avec plus de 70% des voix. L’AG compte 54 membres. On est très satisfait «.



Comment se présente l’AGE de jeudi prochain à Chéraga ?

« L’AGE aura lieu le jeudi 09 mars à Chéraga au niveau du PSA. Pour le moment, j’ignore qui sera encore candidat à mes côtés. On aimerait bien continuer le travail que nous avions abordé car un mandat de 4 ans ne suffit pas. Notre futur chantier reste le Beach volley. C’est une nouvelle discipline liée au volleyball qui peut nous aider énormément quant à la vulgarisation de la discipline. Elle est très prisée par les sponsors. Pour cela, il faut mettre en place des structures de gestion permanente pour le suivi et développer davantage du Beach volley. On a aussi mis en place des sites permanents de Beach volley à Mila, Ghermoul... On compte le faire aussi à Sétif, Oran, Boumerdes…Notre objectif est de les concrétiser pour le bienfait de notre discipline et notre jeunesse «.

Réalisé par : Hamid Gharbi