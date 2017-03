FC Porto : Brahimi sur les tablettes de l’OM

Tout proche d'un départ cet hiver, Yacine Brahimi est finalement resté au FC Porto en dépit de son insistance à changer d'air faute d'avoir bénéficié de suffisamment de temps de jeu durant l'automne. N'entrant que rarement dans les plans de son entraîneur, Nuno Espírito Santo, pris en grippe un temps aussi par les supporters, le milieu offensif algérien avait bien des raisons de vouloir changer d'air. Mais finalement quelques bons matches ont suffit à son entraîneur à vouloir lui faire confiance et le garder finalement dans le groupe. Santoa dit clairement que Yacine Brahimi n'irait nulle part durant le mercato.

Pour autant, cette vérité n'est éligible, puisqu'il se pourrait que Yacine Brahimi quitte le FC Porto à l'issue de sa troisième saison. Tout indique en effet que l'Algérien pourrait revenir en France où il a au moins deux prétendants, et non des moindres. En effet, l'OGC Nice, qui a passé un cap cet été avec un recrutement démentiel, et l'OM qui s'est lancé dans un méga projet de développement avec l'avènement de Frank McCourt, suivraient de très près l'évolution de l'international algérien.

Ainsi et d’après les toutes dernières informations de la presse française, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient récemment envoyé un émissaire lors des rencontres du FC Porto face à Tondela (4-0, Liga Sagres) et la Juventus Turin (0-2, 8e de finale aller de la Ligue des champions.).

Les décideurs du club phocéen seraient très intéressés par le profil de l’international algérien de 27 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2019, Yacine Brahimi pourrait venir enrichir le groupe de Rudi Garcia dès la fin de cette saison. D'après les mêmes sources, c'est carrément le directeur sportif Andoni Zubizarreta qui serait derrière cet intérêt au point où il est allé ce week-end le superviser en personne à Porto.

La dernière ligne droite de la saison va être incontestablement décisive pour l'avenir de Yacine Brahimi à Porto. Le montage financier composé par le FC Porto et une agence de joueur a jusqu'ici compliqué son transfert. Mais les moyens financiers dont dispose désormais l'OM devraient faire bouger les choses si un bon de sortie venait à lui être accordé.

Amar B.