Aides financières aux clubs de football amateur : Consacrer les talents

Lors d'une cérémonie, tenue hier après-midi à la salle des conférences du stade du 5- Juillet (Alger), le ministre de la Jeunesse et des Sports a remis les enveloppes au deuxième groupe concerné par cette subvention. Il s'agit de douze ligues de wilaya, en l'occurrence Illizi, Annaba, Tiaret, Aïn Defla, Tlemcen, Oum El-Bouaghi, Tissemsilt, Batna, Constantine, Tindouf, El-Tarf et Bouira, ainsi que les clubs qui leurs sont affiliés. La première opération du genre s'est déroulée la semaine dernière, avec un premier échantillon de ligues et de clubs. Pour rappel, cette aide financière aux 2.020 clubs de football amateur, consacrée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors du conseil interministériel du mois d'avril 2010, s'élève à 287 milliards de centimes. «Ce programme a pu être mis en œuvre, à l'issue d'une convention réalisée entre le MJS et la FAF, en 2016. Il porte sur 5 axes, à savoir la formation et le recyclage de l'encadrement technique, la formation et le recyclage des arbitres, l'acquisitions de sièges au profit des ligues, une aides financière directe au clubs et une aides supplémentaire aux clubs des wilaya du grand Sud. Par ailleurs, il est utile de rappeler que l'État a réalisé plus de 3.500 terrains de proximité à travers les quartiers de l'ensemble des wilayas du pays, pour permettre à tous les jeunes la pratique du football. Aussi, avec la collaboration de l'association Ouled El-Houma, une coupe d'Algérie interquartiers est organisée chaque année», a déclaré M. El-Hadi Ould-Ali, qui a annoncé la tenue d'une journée d'étude consacrée à la révision de certains articles de la loi 13/05. «Nous avons constaté que les textes ne sont pas toujours connus, voire incompris, et notamment la loi 13/05 relative à l'organisation et au développement des activités sportives et physiques. Nous y remédierons une nouvelle fois à travers des journées d'étude qui leur seront consacrées. Nous proposons aussi d'accompagner les responsables sportifs dans leur gestion à travers des formation de courtes durées», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le MJS à insisté sur la mise en place de deux organes important au niveau des structures fédérales. «Bien qu'elles existent dans l'organigramme type des fédérations, nous avons constaté que deux commissions importantes, à savoir celle des finances et le collège technique, ne sont pas actives. Nous invitons l'ensemble des fédérations, dont l'opération de renouvellement des bureaux exécutifs et en cours, à y remédier», a enfin indiqué le ministre.

Rédha M.