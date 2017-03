Batistore : Livraison à domicile en un clic

Un contrat de partenariat commercial, a été signé mardi entre BATISTORE, 1re enseigne des supermarchés des matériaux de construction et Jumia Group, leader du e-commerce en Afrique. La cérémonie de signature s’est déroulée, à Alger, en présence, du directeur général de Lafargeholcim Algérie, Jean-Jacques Gauthier, et Sacha Poignonnec, co directeur général de Jumia Group et de nombreux invités.

Ce partenariat vise entre autres pour la mise en place d’une plate-forme d’e-commerce, permettant aux clients Batistore de commander et d’être livrés à domicile ou sur chantier en un seul clic sur : www.dz.jumia.com. Il faut reconnaitre depuis son installation en Algérie Lafarge Algérie a déployé tous les moyens nécessaires pour développer le domaine de la distribution de la commercialisation des produits de construction. En effet la signture de ce partenariat est un signe fort de cette grande importance accordé à ce domaine porteur pour l’économie nationale. Ce nouveau service digital, sous forme de boutique en ligne, permet de renforcer notre proximité avec nos clients Batistore avec toujours plus de services, sur quasiment tout le territoire algérien (41 wilayas). S’exprimant à cette occasion les deux responsables ont affiché leur pleine satisfaction quant à la signature de ce contrat qui confirme selon eux l’importance et la volonté de développer cette activité en Algérie. Il est à noté que Batistore est la première enseigne des supermarchés des matériaux de construction et opère à travers un réseau de distributeurs franchisés sur le territoire national. Lafarge Algérie a lancé la première enseigne de supermarché des matériaux de construction Batistore, permettant un accès groupé des matériaux et matériel pour la construction. Lafarge Algérie emploie 4000 collaborateurs (incluant les sous traitants permanents) et est fortement engagée dans le développement économique et social en Algérie.

Lafarge Algérie gère en partenariat avec le GICA la cimenterie SCMI Meftah 1.5 MT par an. L’activité Béton prêt à l’emploi opère 30 centres de production. S’agissant de Jumia est le premier site de shopping on line en Afrique. Elle connecte entre eux vendeurs et acheteurs et leur permet d'accomplir des transactions sécurisées avec des produits de tous types.

M.A.Z.