Economie numérique : Enjeux et opportunités du digital

Le ministre délégué chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers Mouatassem Boudiaf, qui participe à Barcelone au Programme ministériel mondial sur les technologies du mobile, a eu des échanges avec plusieurs ministres sur l’expérience de leurs pays dans l’économie numérique, indique un communiqué du ministère des Finances. Ouvert lundi dernier, le Programme ministériel mondial sur les technologies du mobile, qui fait partie du Congrès mondial du mobile (Mobile World Congress) qui se tient annuellement dans cette ville espagnole, a consacré sa deuxième journée à la thématique de l’économie numérique, selon le communiqué. L’événement s’est clôturé hier par une conférence sur la problématique relative à «la création d’une croissance durable dans un mode exponentiel» et par un sommet thématique sur l’encouragement de l’innovation et des communautés intelligentes. La première journée de la rencontre avait été marquée par une conférence sur «la voie des villes intelligentes» et une réunion regroupant les ministres présents à cet événement et le secrétaire général du Programme Ministériel pour traiter du partenariat public/privé (PPP), rappelle la même source.