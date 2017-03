Energies renouvelables : Implication du Creg

«Les énergies renouvelables doivent constituer une préoccupation majeure de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et des opérateurs», préconise le ministère de l’Energie, dans un communiqué rendu public lundi dernier.



Aux différents opérateurs de la Creg, il est recommandé de multiplier les consultations de façon à devenir «non seulement des forces de proposition mais encore des acteurs solides et déterminants dans la réflexion sous-tendant la mise en œuvre du programme des EnR, notamment dans les volets liés au lancement et à la gestion des appels à investisseurs, appels d'offres, cahiers des charges…» Accordant une importance particulière à ce créneau, dont l’importance se voit accroître avec la détermination des pouvoirs publics de diversifier l’économie nationale dans le cadre du nouveau modèle de croissance, Noureddine Boutarfa a également invité ces acteurs à «faire montre de créativité».

Il les invite à proposer des processus permettant de maintenir les équilibres en matière des charges inhérentes au service public et autres charges liées au fonctionnement des systèmes électriques et gaziers. Il relève la nécessité de mutualiser les ressources et d'optimiser les coûts de réalisation des ouvrages et des infrastructures pour ainsi mieux répondre aux besoins des citoyens et des collectivités.



22.000 MW à l'horizon 2030



En termes de chiffres, il y a lieu de préciser que le programme décennal introduit pour la première fois la réalisation d'une capacité supplémentaire en énergies renouvelables, plus particulièrement en solaire photovoltaïque, d'une puissance de 4.000 MWc décomposée en 3 lots sur une période de 5 à 6 ans.

Adopté en 2015, le programme national de développement des énergies renouvelables, prévoit de produire 22.000 MW à l'horizon 2030 avec une part des sources renouvelables de près de 27% dans la production d'électricité.

Quant au solaire photovoltaïque, il participera à la réalisation de ce programme à hauteur de 13.575 MW, l'éolien à 5.010 MW, la biomasse à 1.000 MW, la cogénération à 400 MW et la géothermie à 15 MW. De son côté, le président de la Creg, Abdelkader Choual a souligné la nécessité d'une concertation permanente et productive pour atteindre les objectifs d'intégration des énergies électrique et gazière et à l'insertion des opérateurs dans une démarche de progrès continu, notamment en matière de mise à niveau technique, du développement des systèmes d'information et de l'efficience économique des activités. Par ailleurs, l’on rappelle que le ministre de l’Energie, dans une interview au groupe britannique d’expertise économique, Oxford Business Group, a précisé que des objectifs ambitieux et prometteurs pour les énergies renouvelables, sont fixés. Un décret fixant les conditions d'appel d'offres national et international pour la production et la distribution de 4.000 mégawatts d'électricité à base d'énergie solaire a été adopté par le Conseil du gouvernement.

A ce sujet, Noureddine Yassa, directeur de Centre de développement des énergies renouvelables avait annoncé que 22 centrales voltaïques de 348 mégawatts, dont 195 MW sont injectés en production, seront incessamment réceptionnées.

Fouad Irnatene