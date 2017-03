Grand Angle : Résistance à la paix

Le président de l’autorité intérimaire de Kidal est installé dans ses fonctions depuis avant-hier mardi ont rapporté des médias maliens. La précédente tentative avait échoué le 18 février. Le nouveau calendrier pour l’installation des autorités intérimaires dans les régions nord du Mali avait été établi, le 24 février, par les parties signataires de l’accord, en présence de la médiation internationale. Mais si, à Kidal, le gouvernement a réussi à procéder à l’installation, dans les autres régions, il risque d’en être autrement. Et pour cause, des mouvements politico-armés protestent encore contre l’installation des autorités intérimaires qui doit avoir lieu aujourd’hui à Gao et Ménaka et demain à Tombouctou et Taoudénit. Pis encore, il y a risque de rififi puisque, indique-t-on, les quatre mouvements signataires de l’entente du 25 janvier 2017, CPA, CMFPR2, CJA et MSA, qui disent avoir « été contraints de sonner la mobilisation générale de leurs militants et combattants pour faire échec au programme d’installation des autorités intérimaires », annoncent que cette contestation qu’ils veulent pacifique pourra prendre d’autres formes en cas de menaces physiques sur les manifestants ou de toute autre tentative d’utiliser la force pour les contraindre à mettre fin à leur mouvement. Si ce blocage de l’installation des autorités intérimaires, une des dispositions de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, venait à se confirmer, il va sans dire que ce nouveau couac retardera davantage le retour à une situation normale au Nord Mali. Pour les observateurs les facteurs de blocage que le comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord tente de lever à chaque fois sont multiples. Mais pour d’aucuns, ils sont surtout liés au sentiment d’exclusion nourri par des groupes dissidents des mouvements signataires ou d’autres groupes n’ayant pas signé l’Accord d’Alger et qui aujourd’hui revendiquent leur part des dividendes et retombées du document. «Nous refusons d’être administrés par la CMA et la Plateforme, car elles n’ont aucune légitimité historique et géographique pour le faire», a déclaré le secrétaire général de l’Association Gao Lama. Le Mali, qui aspire à ouvrir une nouvelle page de son histoire avec entre autres l’organisation en mars de la Conférence d'entente nationale, stipulée également dans les dispositions de l'accord de paix et de réconciliation, devra faire preuve de patience et d’abnégation. Le chemin de la paix est sinueux et pavé de nombreux écueils mis par ceux qui ne manqueront pas de tirer profit de l’instabilité et de l’insécurité de la région.

Nadia K.