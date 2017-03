Mossoul : Les forces spéciales gagnent du terrain

Les forces spéciales irakiennes rencontrent une "farouche" résistance des terroristes du groupe Etat islamique (EI) qui défendent la partie ouest de Mossoul, a affirmé hier un officier irakien. Au onzième jour de leur offensive sur Mossoul-ouest, les forces d'élite du contre-terrorisme (CTS) combattent pour la "reprise du quartier résidentiel d'al Maamoun, considéré comme important pour le contrôle de la route de Baghdad et les quartiers environnants", a déclaré le général Abdulghani al-Assadi. "La résistance" des terroristes "est violente et farouche car ils défendent une ligne, et celle-ci est à mon avis la principale pour eux", a précisé cet officier supérieur du CTS.

Les combats dans al-Maamoun provoquent d'importants dégâts avec des maisons détruites et des rues défoncées. Le bilan des pertes humaines n'est pas connu. Quelque 26.000 civils ont fui la partie ouest de Mossoul au cours des dix premiers jours de l'opération lancée le 19 février par les forces irakiennes pour en chasser le groupe Etat islamique (EI), a annoncé hier un ministre. Les services de l'Etat ont "accueilli 26.000 personnes déplacées de Mossoul (ouest) au cours des dix derniers jours", a déclaré Jassem Mohammed al-Jaff, le ministre chargé des déplacés et des migrations. Ces déplacés ne représentent toutefois qu'une petite partie des 750.000 habitants toujours présents dans la partie ouest de la deuxième ville d'Irak, selon les organisations humanitaires.