Objectifs de développement à l'horizon 2030 : L'Onu réclame plus d'investissements

La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohammed, a jugé nécessaire de mobiliser de nouveaux investissements pour réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui a été adopté en septembre 2015 par les Etats membres, selon un communiqué publié par l'ONU. "Il nous faudra établir et équilibrer les priorités, mobiliser de nouveaux investissements, établir de nouveaux partenariats dynamiques et persuader les décideurs et les personnes partout dans le monde d'adopter de nouvelles compétences et perceptions", a-t-elle ajouté.