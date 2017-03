La ministre adjointe des arts et de la culture de l’Afrique du sud : « Renforcer les vertus de la diplomatie culturelle »

La ministre adjointe des arts et de la culture de l’Afrique du Sud, Rejoice Mabudafhasi a insisté sur la nécessité de promouvoir les intérêts de l’Afrique dans le monde, indiquant qu’il faut sensibiliser la communauté internationale sur « notre culture locale en tant que ciment de l’unité africaine.

Lors d’une conférence organisée à l’école nationale supérieure des sciences politiques à Alger, en présence de différents représentants des ambassades accrédités à Alger, des professeurs et des étudiants, elle a déclaré que les relations bilatérales historiques entre l’Algérie et l’Afrique du Sud sont appelés à être élargies dans les différents domaines, du fait qu’il y a beaucoup de points communs entre les deux pays qui encouragent la promotion des intérêts de l’Afrique dans le monde. Elle a évoqué l’histoire de deux pays connus par leurs hommes révolutionnaires qui ont fait des efforts individuels pour mettre un terme à la colonisation et au racisme, dont le colonialisme français en Algérie et l’apartheid en Afrique du Sud, une existence de la France coloniale en Algérie qui a duré 132 ans et plus 300 ans de régime d’apartheid en Afrique du Sud. Dans ce cadre, la ministre adjointe a précisé que les deux pays ont fait un miracle et sont déterminés à continuer le parcours qui servira les peuples des deux pays. Mme R. Mabudafhasi a souligné l’importance de renforcer la diplomatie culturelle et d’échanger l’expérience, afin de renforcer l’unité africaine, non sans dire que la culture pourra être un levier pour ce faire, de plus, « nous devons concrétiser notre volonté réelle ».



Améliorer l’image de l’Afrique



La ministre a souligné l’importance de prendre en considération la culture locale, en mettant en œuvre des programmes culturels et l’identité de chaque région, notamment que l’Afrique est connue par son histoire. De plus, « nous devons déterminer nos défis et nos horizons pour le futur » Dans ce cadre, Mme Mabudafhasi a rappelé le poids des deux pays à l’échelle continentale et internationale, qui permet d’améliorer l’image de l’Afrique, parce qu’ils sont connus pour leur défense des principes de la liberté, de la démocratie et de la réconciliation nationale, de plus, les leaders connus dans le monde se sont inspirés de l’Algérie et sa Révolution nationale, que « l’Algérie soutenait les leaders de l’Afrique dans leurs combats pour l’émancipation ».La ministre adjointe de la culture a évoqué un des symboles de l’Afrique du Sud, Oliver Reginald Tambo qui a milité ardemment pour la libération de son pays, sa lutte contre le racisme qui rongeait l’Afrique du Sud, en consolidant, en revanche, les droits de l’homme dans le monde. Oliver Reginald Tambo, a eu un parcours militant riche.

Hamza Hichem