Mandela's gun en avant-première : L’entraînement militaire de Madiba

Au début des années 1960, le jeune militant Nelson Mandela, commandant de l’armée de libération, quitte l’Afrique du Sud pour aller s’entraîner militairement en Algérie et en Éthiopie, de ce périple il revient avec un pistolet considéré comme la première arme anti-apartheid. Cette histoire peu connue du grand public est l’objet du long-métrage documentaire Mandela’s Gun du réalisateur britannique John Ervin.

Ce biopic, de plus de 120 minutes, a fait objet d’une projection en avant-première, dimanche soir, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, dans le cadre de la semaine culturelle sud-africaine en Algérie inaugurée vendredi dernier, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du vice-ministre de la Culture de l’Afrique du Sud, du ministre de l’Energie et de la ministre chargée de l’Artisanat ainsi que du wali d’Alger. Mandela's Gun, qui est une production algéro-britannico-sud-africaine, est réalisé par le Britannique John Ervin. Le film retrace une autre histoire de la vie d'ombre du leader sud-africain Nelson Mandela en tant que combattant de la liberté. Interprété pour la première fois par un acteur sud-africain, Tumisho Masha, Mandela tel que décrit par Ervin, a plus d'un mystère, dont celui du pistolet offert par Haïlé Sélassié. A travers ce long-métrage, l’histoire confirme les relations fortes entre l’Algérie et l’Afrique du Sud et sur les relations entre Nelson Mandela et le FLN. Le film retrace l’engagement politique du leader sud-africain Nelson Mandela et son passage à l’action à travers la lutte armée, ultime solution de combat pour recouvrer la liberté de son peuple opprimé. Ce biopic de fiction comporte des témoignages d'acteurs historiques de l'époque, de proches de Nelson Mandela, de chercheurs, d'historiens ainsi que des reconstitutions cinématographiques. Parmi les témoignages on découvre le comédien Khaled Benaïssa s’exprimant en anglais, qui est déjà héros de Ben Mhidi, un chef du FLN. C'est un révolutionnaire engagé. Impétueux, réfléchi, bien éduqué, cultivé, mais il est en colère et, peut-être à contrecœur, il décide de prendre les armes contre un régime qui ne connaît aucune pitié. Le voyage se poursuit plus longuement en Ethiopie où le leader sud-africain reçoit une instruction militaire et se forme à diriger une guérilla, qu’il veut baser sur des actions de sabotage ciblées, sans faire de victimes, avec le soutien de l’empereur Haïlé Sélassié 1er. Le documentaire montre également l’entraînement des troupes dans d’autres pays du continent avant de suivre les étapes du retour de Nelson Mandela en Afrique du Sud, jusqu’à son arrestation en août 1962, après 17 mois de clandestinité. Le Britannique a bénéficié, pour réaliser son film, des témoignages de Graça Machel, veuve de Nelson Mandela, ainsi que des confidences d’un ancien de la CIA qui — à l'époque, vice-consul américain à Durban et aurait travaillé pour la CIA — avait affirmé avoir contribué à l’arrestation de Mandela. Tumisho Masha est l’acteur qui a incarné le rôle de Nelson Mandela qui a porté cette arme tout le long du chemin de retour en Afrique du Sud avec 200 balles attachées à sa poitrine. Symbole de son côté révolutionnaire.

Nelson Mandela dirigeait la branche militaire du Congrès National Africain (ANC). Ce parti anti-apartheid est au pouvoir en Afrique du Sud depuis les premières élections post-apartheid en 1994.

Le récit de cette œuvre s’arrête lors de l’arrestation d’autres dirigeants de l’ANC, suite à laquelle Nelson Mandela est condamné à la prison à perpétuité. Nelson Mandela a été arrêté le 5 août 1962 et condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Il a été libéré de prison en 1990 et est ensuite devenu le président d'Afrique du Sud entre 1994 et 1999. M. Mandela est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans.

Sihem Oubraham

M. Azzedine Mihoubi :

« Un témoignage historique important »

Le ministre de la Culture, qui s'est félicité de recevoir la semaine culturelle sud-africaine qu'il a qualifiée de "fructueuse", a estimé que « cette œuvre cinématographique constitue un témoignage historique important, car retraçant une étape de la lutte en Algérie de cette icône de la résistance contre l'apartheid ». Mandela's Gun, production algéro-britannique réalisée par John Ervin, est une fierté pour notre pay ».

De son côté, le ministre sud-africain s'est félicité des relations "d'amitié" liant l'Algérie et l'Afrique du Sud et du rôle que jouent les deux pays sur le plan continental, soulignant la nécessité de mettre en avant le patrimoine culturel des deux pays en faveur de projets communs à l'instar du film sur Mandela. Il a rappelé à cette occasion la convention conclue entre les deux pays englobant plusieurs domaines dont la culture et le programme d'échange culturel entre les deux peuples portant sur un programme pour présenter la culture et les arts algériens en Afrique du Sud ainsi qu'un programme similaire pour présenter la culture et les arts sud-africains en Algérie.

S. O.