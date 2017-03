Nouvelles de Constantine, Hamma Bouziane : Le logement rural à la clef

Page animée par Issam B.

En marge de la visite d’inspection, qui l’a mené, en fin de semaine dernière, dans la daïra de Hamma Bouziane, le chef de l’exécutif de wilaya, Kamel Abbès, a présidé une réunion de travail avec les autorités locales, les élus, les représentants de la société civile et ceux des cités et des regroupements résidentiels des communes de Hamma-Bouziane et de Didouche-Mourad, au cours de laquelle il a annoncé que les décisions d’attribution de l’aide accordée par l’État dans le cadre du désamiantage des chalets seront bientôt distribuées aux occupants, et ce une fois que les commissions de suivi installées au niveau des daïras auront fini d’établir les plans d’aménagement des sites en question.

Pour rappel, le dossier de désamiantage des chalets à Constantine a été engagé, il y a trois ans, avec la distribution des actes de propriété aux occupants, lesquels recevront chacun la somme de 120 millions de centimes afin de reconstruire en dur leur logement.

La wilaya compte quelque 5.500 chalets, dont la moitié se trouve à la cité El-Gammas (commune de Constantine). Dans la commune de Hamma-Bouziane, ce sont surtout les résidents des 128 chalets de la cité de la Gare qui ont pâti de cette situation, à cause d’un différend avec les services de l’APC au sujet de la nature juridique du terrain sur lequel lesdits chalets ont été érigés. Cependant, l’essentiel de l’intervention du wali a porté sur le dossier du logement rural, la daïra étant à vocation agricole. Ainsi, ce dernier a mis l’accent, s’adressant aux habitants des bourgs et des mechtas de la région, sur les principaux objectifs de la politique de développement rural mise en place par l’État, à savoir le promotion des espaces ruraux, la fixation des populations locales et l’amélioration de leur cadre de vie.

Dans ce contexte, M. Abbès a indiqué qu’en plus de l’aide de l’État au logement rural, d’un montant de 70 millions de centimes, et pour laquelle est éligible tout citoyen résidant en milieu rural justifiant d’un revenu du ménage ne dépassant pas 6 fois le salaire national minimum garanti, et n’ayant jamais bénéficié d’une quelconque aide destinée au logement, il existait des alternatives, entre autres la construction de plusieurs étages pour les membres d’une même famille.

M. Abbès a en outre a précisé que la condition sine qua non pour délivrer le permis de construire était que l’assiette choisie ne soit pas un terrain agricole, car toute construction sur ce type de terrain était strictement interdite, et ce dans le souci de préserver la sécurité alimentaire du pays. Enfin, concernant les regroupements ruraux qui connaissent des manques en matière d’aménagement et d’alimentation en gaz et en énergie électrique, le chef de l’exécutif a instruit ses services de procéder à la finalisation des travaux dans les plus brefs délais.

Didouche-Mourad

6.000 logements AADL 2 avant la fin de l’année

Le directeur régional de l’Agence algérienne de développement du logement, M. Ammar Khalfaoui, a annoncé que les 6.000 logements programmés dans le cadre d’AADL 2 au site dit «Retba», dans la commune de Didouche- Mourad, seront livrés d’ici la fin de l’année. Ainsi, un premier quota de 3.010 unités sera réceptionné en juin prochain, alors que les 2.900 restantes le seront au mois de décembre. Cette déclaration a été faite, à l’occasion de la visite du wali au chantier de réalisation dudit projet. Sur place, le chef de l’exécutif a inspecté l’état d’avancement des travaux qu’il a jugé satisfaisant, tout en rappelant la nécessité de ne livrer ce programme qu’une fois les aménagements extérieurs, les réseaux domestiques et les VRD finalisés. Dans ce contexte, M. Abbès a indiqué que les équipements publics de la cité, bien que prévus dans le plan général du projet, n’étaient pas encore inscrits, et qu’il allait bientôt saisir le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ainsi que la direction générale de l’AADL, pour que cela soit fait dans les meilleurs délais, de même que pour demander à ce qu’ils soient également réalisés par l’entreprise chinoise en charge du projet. Pour rappel, un autre programme AADL de 4.000 logements sera incessamment lancé dans la daïra du Khroub, essentiellement dans la nouvelle ville Ali-Mendjeli.

Terrains de proximité

Un statut flou

Lors de la tournée opérée mercredi dernier dans la daïra de Hamma-Bouziane, le wali de Constantine a insisté sur la nécessité de confier la gestion des structures sportives et juvéniles aux associations sportives activant localement, et ce à l’occasion de l’inspection des chantiers du stade de 2.000 places de la commune du chef-lieu et de la salle multisports à la cité Deghboudj-El-Manaâ.

Si, pour une partie desdites structures, cette instruction ne constitue pas une nouveauté en soi, en ce sens qu’elles sont déjà gérées par les associations de quartiers en vertu de conventions signées avec la direction de wilaya de la jeunesse et des sports, certaines, à l’image des nombreux terrains de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, semblent échapper à la règle.

À titre d’exemple, l’espace de jeu de la cité des 400-Logements (unité de voisinage 9), et qui se trouve abandonné, dans un état déplorable, depuis quelques mois.

Selon les habitués, celui-ci était géré, de manière informelle , par une personne habitant le quartier. «Ces dernières années, c’est un jeune voisin qui se chargeait de l’attribution des créneaux horaires aux sportifs et de l’encaissement des abonnements, et nous n’avions pas d’autre choix que de nous acquitter des sommes demandées», nous a affirmé l’un d’eux, qui a cependant tenu à préciser : «Même si nous savions pertinemment que cela se faisait de manière illégale, il faut reconnaître que les choses allaient plutôt bien et que nous n’avons jamais eu de souci .»

Même son de cloche chez un autre : «Depuis que la personne en question n’est plus en mesure de s’occuper de cet espace, l’état de ce dernier s’est détérioré, et comme vous le constatez, le terrain est devenu impraticable.» Ainsi, ces sites de proximité, censés prémunir les jeunes de l’oisiveté, et pour lesquels l’État a déboursé des sommes importantes, sont, en définitive , victimes d’un statut des plus flous, et voués, dans un avenir proche, à moins d’une reprise en main par les autorités publiques, à se transformer en terrains vagues, ou pire encore, à disparaître.

Programmes LSP et LPA

Des commissions de suivi à pied d’œuvre

Lors d’une réunion de coordination portant sur les projets de logement socioparticipatif (LSP) et promotionnels aidé (LPA), laquelle s’est tenue récemment au siège de la wilaya, le chef de l’exécutif, Kamel Abbès, a instruit les directeurs de procéder au lancement de tous les programmes inscrits à l’intitulé de la wilaya, tout en insistant sur la non-inscription de projets entrant dans le cadre du logement promotionnel libre, ainsi que sur la nécessité pour les entreprises de réalisation de disposer d’un agrément et de figurer au tableau national des promoteurs immobiliers.

Dans ce même contexte, le wali a réitéré son engagement à accompagner lesdites entreprises et à lever tous les obstacles, notamment ceux d’ordre administratif, qui entravent la bonne marche des travaux. Par ailleurs, M. Abbès a ordonné la mise sur pied de commissions mixtes qui ont pour mission le suivi technique des différents projets, à l’image de celle constituée de cadres issus des directions du logement, de l’agriculture et des domaines, ainsi que de l’Agence foncière de wilaya et des services de la commune et de la daïra, laquelle a été chargée d’inspecter le chantier de construction des 1.000 logements LPA au lieu-dit «Ratba», dans la commune de Didouche Mourad, et de déterminer avec précision les embûches qui empêchent le démarrage effectif de celui-ci.

Même chose concernant les projets LSP à l’arrêt, à l’exemple de celui de réalisation de 58 logements au niveau de la nouvelle ville Ali- Mendjeli, dont le promoteur a été sommé

de redémarrer le chantier afin de terminer les travaux, tout en procédant à la récupération des logements indument occupés par des souscripteurs mécontents, les problèmes posés par ces derniers devant être prochainement examinés par une commission spécialement créée à cet effet, et composée des représentants des directions de l’habitat, de l’urbanisme et des domaines, et de la caisse nationale du logement.

Enfin, le wali a demandé aux promoteurs immobiliers ayant finalisé les procédures administratives relatives à leur activité, notamment l’obtention du permis de construire, de se rapprocher de la direction des Domaines, au courant de cette semaine, et ce afin de retirer les ordres de service (ODS) des terrains concernés.

Pour rappel, le programme du LSP (2005-2009) comprend 16.500 unités, dont 13.213 ont été réceptionnées, alors que celui du LPA, lancé en 2010, accuse un retard important, en ce sens que seuls 1.850 logements sur les 14.000 prévus ont été réalisées.

Khroub

Lancement du programme CAPDEL

Jeudi matin a eu lieu, a l’hôtel El-Khayem, le lancement officiel du programme de renforcement des capacités des acteurs de développement local/communes modèles (CapDEL), dont fait partie, à côté de neuf autres communes du pays, celle du Khroub.

Lors de son allocution, le maire, Abdelhamid Aberkane, estimant que cette initiative représentait un «nouveau départ pour la gouvernance communale concertée et transparente», a rappelé les principaux axes sur lesquels s’articulait le programme en question, entre autres le renforcement des capacités humaines et institutionnelles des acteurs locaux pour promouvoir la participation citoyenne, la modernisation des entreprises de service public et l’implication des citoyens dans la gestion des risques et catastrophes naturelles.

Le lancement du CapDEL a également représenté l’occasion de relancer la coopération décentralisée avec la ville de Mulhouse, laquelle remonte à l’année 2000, la cérémonie s’étant d’ailleurs déroulée en présence d’une représentante de la mairie en question.

Le programme CapDEL, signé au mois de mai passé entre le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement algérien, est financé à hauteur de 8 millions d’euros par l’UE, et 3 millions de dollars par la partie algérienne. Il est d’une durée de 4 ans et concerne, en plus de la commune du Khroub, les communes de Djemila (Sétif), Babar (Khenchela), Beni Maouche (Béjaïa), Tigzirt (Tizi Ouzou), Messaâd (Djelfa), Oueld Ben Abdelkader (Chlef), Ghazaouet (Tlemcen), Timimoun (Adrar) et Djanet (Illizi).

