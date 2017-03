Algérienne des autoroutes : Maintien des programmes lancés

« Le dernier chantier, constitué de la pénétrante reliant Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest, dotée de sept échangeurs, sera réceptionné aujourd’hui », c’est ce qu’a affirmé le directeur général de l’Algérienne des autoroutes, M. Ali Khelifaoui lors de son intervention sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale.

M. Khelifaoui qui s’exprimait lors de l’émission l’invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne expliquera que : « Cette pénétrante fait 100 kilomètres. Elle relie le port de Bejaia à Ahnif dans la wilaya de Bouira. Nous l’avons subdivisée en trois sections homogènes. La première section Ahnif – Akbou s’étale sur 42 kilomètres, la deuxième section Akbou – Amizour s’étale sur 26 kilomètres et la troisième Amizour – Port de Bejaia. Nous avons fixé pour objectif de mettre en service la première section, appelée la section prioritaire, qui fait 42 kilomètres, autrement dit Ahnif – Akbou. Elle connaît un taux d’avancement très appréciable », a-t-il détaillé.

S’agissant de certaines parties de cette autoroute qui sont dans un état de dégradation avancée, comme c’est le cas du tronçon reliant Lakhdaria à Bouira, le responsable a expliqué que « 25 km ont subi des travaux de réfection et il ne reste plus que 5 km à finaliser d’ici mai à juin prochains ». Selon lui, une route est assujettie, en permanence, à des agressions d’ordre climatique et à celles occasionnées par le trafic routier. « C’est pour cela que l’entretien doit y être permanent », a-t-il dit.

L’hôte de la radio a fait savoir pour l’autoroute Est-Ouest, qui fait 1.216 kilomètres, des problèmes sur 224 kilomètres ont été enregistrés, dont cette section de Bouira qui fait 33 kilomètres. Il a tenu à rappeler dans ce sens, que cette section a été réalisée bien avant l’autoroute Est-Ouest dans un autre objectif et dans les conditions les plus difficiles. « C’est pour cela, à chaque fois que l’occasion m’est donnée, je dis : Il faut rendre hommage aux entreprises qui ont réalisé à l’origine cette section. Il faut savoir qu’elle a été construite dans les moments les plus douloureux qu’a vécus notre pays », a-t-il dit.



Le tunnel de djebel Ouahch confié au groupe Cosider



L’hôte de la radio a indiqué, par ailleurs, que la reprise des travaux du tunnel de djebel El Ouahch, situé le long de l’autoroute, confiés à l’entreprise algérienne Cosider, vont démarrer incessamment.

Des 84 km restant à réaliser entre Annaba et El Tarf, M. Khelifaoui signale que son organisme est en train de « préparer les conditions » pour relancer la construction de ce dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest pour, dit-il, relier cette dernière à la frontière est du pays », se refusant, toutefois, à avancer une date précise pour sa réception.

De l’introduction du péage sur cette importante infrastructure routière, l’invité indique qu’elle ne représente pas, pour le moment, la finalité du projet, ajoutant que l’heure est à son équipement « en moyens modernes » destinés à offrir à ses usagers des conditions optimales « en matière de sécurité et de confort ».

« Le premier objectif fixé par les pouvoirs publics était de réaliser cette autoroute et de permettre de lever la pression sur le réseau existant, à savoir la RN4 et la RN5. Et il a été atteint. Le deuxième objectif était d’équiper l’autoroute. D’ailleurs, les travaux sont en cours et nous envisageons la finalisation de l’infrastructure d’ici la fin d’année », a-t-il indiqué.

M. Khelifati précise d’autre part, qu’une vingtaine de zones « de services », dont des stations de carburants, y ont déjà été aménagées et mises en exploitation et que vont venir s’y joindre 22 centres d’entretiens et d’exploitation, ainsi que des systèmes de télésurveillance, permettant, précise-t-il, de « visualiser tout l’itinéraire en temps réel ».

M. Khelfaoui a tenu à rassurer les usagés de la route affirmant, ainsi que « tous les programmes qui ont été lancés sont maintenus ». S’agissant de l’autoroute des Hauts-Plateaux, il signalera que celle-ci a été reportée.

Il a révélé, notamment, que depuis l'an 2000, l’Algérie a déjà consenti plus 70 milliards de dollars pour réaliser le maillage routier pour relier les différentes localités et unités économiques du pays.

Sarah A. Benali Cherif