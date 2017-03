Mascara : Secours et secourisme

Cette journée mémorable sera l’occasion de saluer le courage de ce corps, notamment les sapeurs pompiers qui bravent le danger et la mort pour venir en aide aux autres. S’agissant de la wilaya de Mascara, elle compte trois directions, des unités de daïra et des centres avancés et une direction principale, ce qui permet pour le moment une bonne couverture et ce après la mise en service d’unités dans des daïras où l’on enregistre un déficit. Concernant le taux de couverture, l’ensemble du territoire est aux normes internationales, sachant qu’il y a un pompier pour 1.000 citoyens. La protection civile assure également une formation pour les secouristes bénévoles avec le slogan d’un secouriste par maison. L’unité de Mascara a formé plusieurs promotions de secouristes, à cela s’ajoutent la formation et le recyclage des éléments de la protection civile tous grades confondus. La protection civile en plus des interventions pour les accidents et pour les incendies, fait partie d’une commission pour les installations des établissements classiques et les infrastructures recevant le public comme les stades, les hôtels, les cafés, les restaurants, etc. Les « soldats du feu » qui œuvrent inlassablement pour la noble mission de secours et d’intervention et la nouveauté c’est le nombre grandissant de jeunes bénévoles formés, même si sous d’autres cieux, le nombre des bénévoles dépasse de loin le nombre des actifs et des permanents.

A. Ghomchi