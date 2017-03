Bejaia : Un corps prestigieux

La direction de la protection civile de Bejaia, avec l’ensemble du corps a célébré hier la journée mondiale de la Protection civile à travers plusieurs festivités qui ont débuté le 24 février par l’ organisation d’un parcours de cross, à travers les artères de la ville. Des tournois sportifs ont été organisés ainsi que des portes ouvertes à travers toutes les unités secondaires de la Protection civile de la wilaya et à la maison de la culture. La cérémonie officielle s’est déroulée au siège de l’Unité principale en présence du wali, du directeur de la Protection civile, accompagnés des Autorités locales. Les festivités se sont poursuivies par une exposition de moyens d’intervention roulants au niveau de l’esplanade de la maison de la Culture et de l’Unité principale et de l’exposition de statistiques, photos et projection de film. Des manœuvres de sensibilisation au profit du public ont été présentées à l’Unité principale. La cérémonie a été clôturée par la remise de cadeaux aux lauréats et vainqueurs des différents tournois sportifs, aux retraités et aux sponsors des campagnes de sensibilisation organisés par cette institution.

M. Laouer