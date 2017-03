Sétif : 25.539 interventions en 2016

C’est en présence du wali, du président de l’APW et de l’ensemble des autorités civiles et militaires, qu’a été célébrée hier au siège de l’unité principale la journée mondiale de la Protection civile.

Une cérémonie aussi riche que variée attestant des avancées enregistrées par la protection civile autant dans le domaine de la couverture au niveau de cette vaste wilaya que des efforts accomplis en matière de formation et d’interventions.

Accompagné du directeur de wilaya de la protection civile, Chabour Abdelhakim, le wali parcourra une imposante exposition « portes ouvertes » qui s’étalera jusqu’au 8 de ce mois et coïncidera avec la journée maghrébine.

Il recevra en consacrant une large part de sa visite aux documents statistiques, photos et équipements de dernière génération, toutes les explications nécessaires qui ont permis à ce corps de se hisser au niveau des exigences professionnelles et des mutations mondiales.

Une cérémonie à l’issue de laquelle le directeur de wilaya ne manquera pas de mettre en exergue le thème de cette journée « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes » et soulignera de ce fait la nécessité de développer une culture de la prévention, mettant par la même l’accent sur les évolutions rapides qu’a connues la protection civile dans cette wilaya.

Des acquis qui vont dans le sens du renforcement de la carte opérationnelle sachant que de 9 unités que comptait la wilaya en 2010, le bond qualitatif réalisé depuis se traduit aujourd’hui par 16 unités opérationnelles en attendant de porter ce chiffre à 22 unités prochainement au vu des structures en cours de réalisation, au moment où les effectifs n’ont pas été sans s’inscrire dans cette même dynamique, passant de 800 agents en 2010 à 1.150 en 2017.

La consolidation du potentiel technique et opérationnel par des cycles de formation et d’entraînement continus l’école nationale de la protection civile et la rénovation de tout le parc d’intervention et des ambulances, la promotion du secourisme de masse avec la formation de 3.804 secouristes volontaires de proximité et une activité intense déployée sur le terrain avec pas moins de 25.539 interventions en 2016 ont été autant de points développés.

Des simulations, des remises de grades et de diplômes à des secouristes et de cadeaux aux retraités ont marqué cette cérémonie.

F. Zoghbi