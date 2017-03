Journée mondiale de la protection civile : Un corps nommé courage

L’ambiance était festive, hier, à l'école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri (Alger) et sans aucun doute dans l’ensemble des structures relevant de l’institution du colonel El Habiri. Et pour cause, l’Algérie célèbre en ce 1er mars la journée mondiale de la Protection civile sous le slogan « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ».

Un événement qui vient rappeler la place de « choix » qu’occupe aujourd’hui la protection civile algérienne et le degré « élevé » de la performance qu’elle a atteint ces dernières années.

« Nous pouvons dire à présent que notre corps jouit à l'échelle internationale d’une reconnaissance incontestée. Nous avons réalisé de grands progrès et ce, dans les différents domaines, plus particulièrement en ce qui concerne le volet formation », s’est félicité le directeur général de la protection civile en présence de son homologue ivoirien qui a mis à profit l’opportunité de sa présence dans notre pays pour assister à ces festivités.

D’ailleurs, M. Fiagre Lili Fagnidi n’a pas caché son admiration devant le « professionnalisme » et le « savoir-faire » des éléments de la PC algérienne dont il souhaite en faire un « exemple » et un « modèle » pour son pays et salué au passage la présence de cinq stagiaires ivoiriens, outre six Maliens, parmi la 47e promotion des sous-lieutenants ayant été formés à l’école de Bordj El Bahri, sortie hier à l’occasion de la journée mondiale de la Protection civile.

Une promotion qui est baptisée au nom de l’agent de la protection civile, Zakaria Trabcha, martyr du devoir suite à son décès, en juillet 2016, dans une plage d’Annaba, alors qu’il portait secours à une victime qui allait se noyer.

Pour sa part, le directeur de l'école de la Protection civile, le colonel Ezired Abdelhamid, a exhorté les éléments de la promotion sortante à "faire preuve de professionnalisme et du sens de sacrifice dans l'exercice de leur mission".

Pour célébrer comme il se doit cette journée, la DGPC a mis sur place un programme « riche » et « varié » en organisant plusieurs manifestations (expositions, conférences, portes ouvertes…) en vue « d’informer » et de « sensibiliser » les populations. Aussi, des simulations et manœuvres pratiques sont au programme tout au long des festivités qui s’étalent jusqu’au 5 mars. « Il est question de mettre en exergue l’importance de la prévention et de la sensibilisation afin d’inculquer dans l’esprit des citoyens algériens une culture préventive », explique le sous-directeur de l’information et des statistiques, le colonel Achour.

A rappeler que la direction générale de la Protection civile a mis en œuvre dans le cadre des actions de proximité des caravanes locales de sensibilisation et d’information sur les risques sismiques, inondations et autres sinistres. Les officiers et les agents chargés de l’animation se sont attelés à inculquer une culture du risque aux citoyens.

Par ailleurs, et à l’occasion de la journée mondiale de la Protection civile, le secrétaire général de l’OIPC estime dans un message adressé à cette occasion que le droit de vivre en sécurité est l'un des droits humains « universels de base » et souligne que le manque de sécurité est non seulement un risque pour la vie humaine et une diminution de la qualité de vie, mais crée également un « obstacle » au développement durable de la société civile.

Vladimir Kuvshinova révèle à ce sujet que plus de 200 millions personnes ont souffert ces dernières années des catastrophes naturelles et autres et regrette que ce chiffre soit en hausse constante en raison de la « dégradation » de l'environnement, du « changement climatique » et de la « fréquence accrue » des accidents technologiques.

« En 2015, les catastrophes à grande échelle ont causé des dommages estimés à plus de 66 milliards de dollars pour passer à la fin de l’année 2016 à 175 milliards de dollars », a confié le secrétaire général de l’OIPC

Après avoir adhéré en 1976, l'Algérie assure actuellement la vice- présidence du conseil exécutif de l’Organisation internationale de Protection civile.

Il y a lieu de souligner à la fin, que cette cérémonie, a vu la présentation de manœuvres d’extinction du feu, de sauvetage et de secours à des personnes en détresse, ainsi que des mouvements d'ensembles exécutés par les agents de la Protection civile.

