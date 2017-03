Dans la lucarne : Changement de compétition en vue ?

Notre championnat national continue à se dérouler comme si de rien n'était, même si on comptabilise encore des matches en retard qui risquent de poser quelques problèmes à la LFP en ce qui concerne leurs créneaux, surtout qu'on va entamer la 22e journée de Ligue-1. Par conséquent, il faut admettre que le temps «urge», surtout que trois clubs algériens (MCA, JSK et USMA) participeront le week-end prochain aux compétitions Africaines. Outre cela, notre compétition d'élite est à un seuil de non retour, aussi bien en haut qu’au bas du tableau. Par conséquent, les convoitises et la lutte pour se sauver de la relégation sont portées à leur paroxysme au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin. C’est à ce moment seulement qu’on connaîtra les chances des uns et des autres pour aussi bien la course au titre de champion d'Algérie que le maintien en Ligue-1.

Il est vrai que pour le moment, c'est encore un peu comme la "bouteille à l'encre " du fait que la visibilité est encore floue, surtout à cause des matches en retard. Par conséquent, l'espoir persiste encore pour certains clubs, même si la situation reste difficile pour ceux qui sont en mauvaise posture, d’ailleurs les clubs à la traîne sont assez nombreux. On peut penser que les dirigeants de ces clubs en ont perdu le sommeil, leur temps est compté. Leur principal souci étant d’œuvrer pour quitter la zone des turbulences. Ils savent bien que ce ne sera pas du gâteau. Bien au contraire leur besogne s’apparente presque avec les 12 travaux d'hercule. C'est dans cette optique que le président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi, avait saisi par lettre le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, afin qu'on envisage de changer, dès cette saison 2016/2017, le système de compétition pour passer de 16 à 18 et même à 20 clubs. Il est certain que cette proposition, par missive interposée, a eu l'aval et l'appui de 11 clubs dont six de la Ligue-2. Ce nombre pourrait être revu à la hausse d'ici peu car nombreux sont les clubs intéressés par la proposition de Hannachi. Il l'a fait ouvertement alors que d'autres jusqu'ici ne se sont pas montrés très loquaces. Ils attendent peut-être, qu'il y ait plus de monde pour pointer le bout de leur nez. Toujours est-il, les responsables du football national, même si on est proche de l'Assemblée générale élective de la FAF, prévue le 20 mars courant, n’ont pas voulu se montrer péremptoires dans leurs décisions ou même leurs avis.

Il est clair que si les 2/3 des membres de l'AG de la FAF appellent à une Assemblée générale extraordinaire, la question relative à l’augmentation du nombre de clubs évoluant parmi l'élite, passant de 16 à 18 ou même 20 devrait être abordée. Néanmoins, si c’est le cas, son application ne pourra se faire que durant la saison 2018/2019. Ce qui veut dire que les clubs qui rétrograderont lors de la présente saison ne seront pas repêchés pour le prochain exercice 2017/2018.

Beaucoup de travail attend donc les dirigeants des équipes qui actuellement se trouvent dans une mauvaise posture. Nombreux sont ceux qui justifient changement dans le système de compétition par le fait qu'on va ainsi améliorer le niveau d'ensemble et élever la qualité du spectacle. Pourtant, il n'y a pas longtemps, nous l’avions déjà essayé, avant de revenir finalement à seize clubs. Cette démarche avait suscité beaucoup de remous et de tracas au niveau de l’élite, notamment pour les équipes qui devaient rétrograder. Il est certain que les jours à venir vont plus nous renseigner sur ce projet qui pourrait même à terme tomber en désuétude.

Hamid Gharbi