AG Elective de la FAF : Le suspense reste entier

À trois semaines seulement de l’assemblée générale élective de la Fédération algérienne de football, aucun candidat ne s’est encore manifesté pour le poste de président de cette instance, ni d’ailleurs pour les différents siège du Bureau exécutif. C’est le calme plat en surface, même si dans les coulisses les tribulations et affabulations font rage. Si les opposants, à l’image des Madjer et autre Aissaoui, hésitent encore à se présenter faute d’un environnement favorable, les membres de l’AG, qui ont exprimé leur total soutien au président sortant, attendent la décision de Raouraoua avant de se lancer dans la campagne. Par ailleurs, le Bureau sortant, appuyé par la commission de gestion des élections qui a été installée à l’occasion de l’AGO, a déjà écarté l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la FAF, Mouldi Aissaoui, l’ancien président du NAHD, Mourad Lahlou, ainsi que Rabah Madjer. Le BF estime que ces derniers ne répondent pas aux critères d’éligibilité mentionnés dans le règlement intérieur de la Fédération et son code électoral. Malgré l’énorme vague de contestation qui a suivi l’élimination précoce des Verts lors de la CAN-2017, et les nombreuses voix réclamant la tête du président de la FAF, Raouraoua demeure solide. Le standing ovation des membres de l’assemblée à l’occasion de l’AGO et leur soutien indéfectible au Bureau fédéral sortant démontre toute la puissance du président de la FAF. Le message des membres de l’AG, qui jouissent de la pleine souveraineté et disposent du droit de vote, était on ne peut plus clair. Ils ne veulent pas d’un président autre que Raouraoua. Quiconque osera se présenter n’aura aucune chance. Ces derniers tiennent les destinées de la Fédération en otage. En effet, tout porte à croire que c’est au bon vouloir de Raouraoua. N’en tient donc qu’à lui de briguer ou non un autre mandat. L’avenir du football national et sa grande famille sont ainsi suspendus en attente de la décision d’un seul homme.

Lors de l’AGO, celui-ci a laissé planer le doute sur son intention de briguer un autre mandat. « À mes détracteurs, je dis que je continuerais à défendre les intérêts de l’Algérie et à contribuer à faire planer haut son emblème », a-t-il annoncé. En particulier, le président sortant nous a déclaré que, concernant son éventuelle candidature, il est « encore trop tôt pour le dire ». Pour rappel, l’Assemblée générale élective est prévue pour le 20 mars.

Rédha M.