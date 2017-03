Ligue-2 (23e journée) : Favorable aux occupants du podium

Le Paradou Athlétic Club, solide leader, dispose d'une bonne opportunité de consolider sa position et faire par la même un pas de plus vers l'accession, ce week end, à l'occasion de la 23e journée du championnat de Ligue-Deux. Les coéquipiers de Meziani accueillent la modeste formation du Widad de Boufarik qui commence à montrer des signes d'essoufflement après un bon début de saison. De son coté, le dauphin reçoit une vieille connaissance pour une partie qui s'annonce passionnante.

La JSM Bejaia sera hôte de l'ASO Chlef, qui commence à retrouver son équilibre après une traversée du désert de plusieurs journées. L'occasion aussi pour le coach Ifticen de retrouver l'équipe avec laquelle il avait débuté le championnat. Cependant l'affiche de cette manche se déroulera à Blida. l'USMB reçoit le nouveau promu, US Biskra, auteur d'un parcours très intéressant jusque là. cette chaude empoignade aura comme enjeu une place sur le podium. Les deux formations totalisant le même nombre de points se partagent le troisième rang. Par ailleurs, les rencontres MCS-CABBA, JSMS-ASK ne manquent pas d'intérêt, non plus. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, en l'occurrence RC Arbâa, accueille la formation du Ghali de Mascara qui réalise un parcours un sans-faute depuis le début de la phase retour. Pour sa part, le Mouloudia d'El Eulma reçoit l'équipe de l'ASM Oran, auteur d'un parcours en dents de scie. Le CRB Ain Fekroun, premier relégable sera hôte, quant à lui, de l'AS Bou Sâada, qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat.

R. M.

Programme de la journée



PAC - WAB

MCS - CABBA

JSMB - ASO

JSMS - ASK

CRBAF - ABS

MCEE - ASMO

USMB - USB

RCA - GCM