Ligue-1 (22e journée), MOB-JSK : Le derby des mal-classés

Cette 22e journée se jouera sur deux jours. Demain vendredi, trois rencontres au programme : MCO-CAB, ESS-RCR et MOB-JSK, alors que cinq autres auront lieu ce samedi avec le derby du centre, USMA-MCA, qui occupent la même place au classement général, même si les Mouloudéens comptent deux matches en retard.

Ceci dit, le derby de la Kabylie qui aura pour cadre le stade de l’unité Maghrébine de Béjaïa mettra aux prises deux équipes qui en ce moment sont à la traîne. Il se déroulera malheureusement avec des gradins vides du fait que l’équipe locale a écopé de deux matches à huis clos. La victoire est impérative pour les deux protagonistes en vue de susciter l’espoir.

Il faut dire que pour le moment cinq points séparent le MOB de la JSK, d’où l’impérieuse nécessité pour les Béjaouis de ne pas rater cette sortie. En cas de succès, ils seraient à deux points seulement de la JSK. Cette dernière avec son nouveau staff technique, ramené par Rahmouni, se battra durement pour ne pas perdre et ne pas se mettre une autre pression sur les épaules. Le nul obtenu par les Canaris chez eux devant la JS Saoura n’est pas fait pour faire revenir le sourire au sein des fans de cette formation.

À Sétif, le leader provisoire, l’ESS, recevra dans son fief du 08 mai 45 une équipe du RC Relizane qui ne se déplacera pas pour faire de la figuration. Il est clair que les locaux, revigorés par leur succès inattendu devant le MCA, au stade 5-Juillet, vont tout mettre en œuvre pour capitaliser ce succès et rester à la cime du championnat national. Toutefois, il faut tout de même se méfier de cette équipe du RC Relizane qui lutte aussi de toutes ses forces pour s’extirper de la « zone rouge ». Ce sera un match loin d’être facile pour les Sétifiens, les Relizanais possèdent un groupe assez homogène et surtout des attaquants percutants.

À Oran, le MCO, qui s’est quelque peu stabilisé, suite à son nul ramené d’El Mohammadia devant l’USMH, veut renouer avec la gagne en recevant le CA Batna, accroché chez lui par le NAHD (0 à 0) lors de la précédente journée. Il est certain que les Hamraoua ne doivent aucunement sous-estimer cette équipe des Aurès qui cherchera avant tout à ne pas couler et maintenir ainsi l’espoir. Il est évident qu’un bon résultat pourrait relancer les poulains d’Omar Belatoui en vue de figurer sur le podium.

Hamid G.

Programme de jeudi

À Béjaïa (16h) ( à huis clos) MOB-JSK

À Oran (Zabana) (16h) (TV) MCO-CAB

À Sétif (16h) (TV) ESS-RCR