JournÃ©e mondiale de la protection civile : Au diapason des standards internationaux

Notre pays célèbre, aujourd’hui, la Journée mondiale de la Protection civile. L’occasion est idéale pour faire une halte sur le formidable développement qu’a connu l’institution dirigée par le colonel El-Habiri, tant les acquis enregistrés au cours des dernières années sont importants, aussi bien sur le plan des ressources humaines que celui de moyens et équipements.

Aujourd’hui, d’importantes mutations ont été opérées et ont été traduites sur le terrain, que ce soit sur le volet formation des ressources humaines que celui de l'amélioration des structures et des moyens d'intervention. Premier constat qui s’impose, on observe une nette augmentation du taux de couverture qui s’élève désormais à 86% du territoire national et l’on est pratiquement à, au moins, une unité d’intervention dans chaque daïra d’Algérie. En termes d’effectif, et en attendant le recrutement de quelque 10.000 nouveaux éléments à horizons 2019, on compte actuellement 60.000 agents et officiers dont 3% sont de femmes. Facteur significatif de l’essor que connaît la protection civile, le nombre des effectifs auquel la DGPC accorde une attention particulière est en hausse permanente d'année en année. A propos de la gent féminine, l’Algérie est le premier pays africain et arabe à avoir incorporé l'élément féminin dans ce corps, ce qui s’inscrit en droite ligne avec la stratégie du corps des pompiers qui fait de l'intégration et de la promotion de la femme, dans ce corps constitué, l'un de ses chevaux de bataille. Depuis en effet l'apparition, en décembre 1999, des premières femmes en uniforme bleu, paré d'une bande rouge (une quarantaine de médecins), beaucoup de chemin a été parcouru pour atteindre à présent 18.000 femmes pompiers qui ont su relever le défi parmi lesquelles, figurent 4 pilotes qui ont bénéficié d’une formation de haut niveau dans les hautes montagnes des Alpes (Italie) pour pouvoir piloter les nouveaux hélicoptères de type «Augusta 139» acquis en 2011 par la PC.

La modernisation des moyens d'interventions à travers l'acquisition de nouveaux équipements constitue donc l'axe majeur sur lequel repose la stratégie mise en place par la DGPC. Une condition sine qua non si l'on aspire à prendre en charge les victimes de dégâts lors des catastrophes et autres accidents en s'assurant du coup, plus de « célérité » et « d'efficacité » dans les interventions. Pour illustrer cet état de faits, il fait savoir que le plan quinquennal 2010-2014 a porté sur la réalisation de 330 unités de protection civile, alors qu'entre 1999 et 2009, on estime à plus de 250 unités. C’est donc un fait incontestable.

La protection civile algérienne dispose à présent d’équipements techniques et logistiques modernes, en sus d’une maîtrise surprenante des technologies de l’information et de la communication, à telle enseigne qu’une réflexion est engagée pour utiliser des drones dans la reconnaissance. Excusez du peu !

Pour revenir aux hélicoptères, les dernières acquisitions viendront renforcer une petite flotte composée de deux appareils de type « Alouette 3 » et quatre avions de type « Zlim 43 ». Cependant, les « Augusta 139 » sont de tout autre calibre et vont être utiles dans la couverture opérationnelle, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de maîtriser des incendies importants tels les feux de forêt. Dotés d’équipements de haute technologie dont ont besoin les secouristes, ces appareils sont d’un grand apport dans les opérations de secours et de sauvetages, de recherche maritimes, terrestres et aériennes dans les zones éloignées et difficiles d’accès, ainsi que dans l’évacuation sanitaire.



Lutte contre les risques nucléaires, GRIMP, équipes cynotechniques…



Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, les différents services de notre protection civile ont gravi les marches et placé la barre haute. Depuis, des unités et des groupements de qualité ont vu le jour et ce, dans l’objectif ultime de prendre en charge les victimes des différentes catastrophes et de gérer au mieux les sinistres.

On pense à ce sujet à l’unité de lutte contre les risques chimiques, au (GRIMP), le Groupe d’intervention dans les milieux périlleux tels les montagnes et les grottes ou encore les groupes cynotechniques qui disposent de remarquables chiens ayant sauvé des vies humaines lors des catastrophes naturelles y compris à l’étranger où notre protection civile est très appréciée pour l’excellent travail qu’elle accomplit à chaque fois qu’elle est sollicitée, la dernière intervention étant au Népal, en mai 2015. Tous ces acquis laissent à penser que la protection civile algérienne qui ne cesse de s'affirmer n'est sans doute pas loin de se mettre aux standards internationaux.

Preuve en est de ce développement tous azimuts, la réalisation du Schéma d'analyse et de couverture des risques (SWACR) qui permettra d'évaluer et de traiter les risques dans chaque wilaya.

Entre-temps, un programme de secourisme au profit des citoyens a été lancé en vue de former les populations et de les initier aux gestes des premiers secours, utiles en cas de situations d’urgence. Et les résultats ont été des plus probants en la matière !

Le DG de la Protection civile ivoirienne à Alger

Le directeur général de l'Office national de la Protection civile de Côte d'Ivoire, l'Inspecteur général de police, Fiagre Lili Fagnidi, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail de trois jours en Algérie, à l'invitation du directeur général de Protection civile, le colonel Lakhdar El Habiri. Les deux responsables s'entretiendront, à l'occasion de cette visite, sur les « perspectives de coopération algéro-ivoirienne en matière de protection civile, en particulier dans le domaine de la formation spécialisée », précise un communiqué de la Protection civile. M. Fagnidi assistera, par ailleurs, aux festivités célébrant la journée mondiale de la Protection civile ainsi qu'au baptême de promotion des officiers dont ceux de la Côte d'Ivoire, formés au niveau de l'Ecole nationale de la protection civile de Bordj El-Bahri, ajoute la même source.