Bilan de la Gendarmerie 2016 : Plus de 3.000 morts sur les routes

Bien que son objectif stratégique de diminuer de 30 % le taux des accidents de la circulation ait été globalement atteint en 2016, la Gendarmerie nationale a eu à constater durant l’année écoulée, quelque 14.452 accidents qui se sont soldés par 3.306 décès et 25.705 blessés. Ces chiffres ont été communiqués hier par le colonel Mohamed Triki, directeur de la sécuritaire routière au commandement de la gendarmerie nationale, lors d’un point de presse qu’il a animé au siège de cette institution.

Comparativement à 2015, le nombre de morts sur nos routes a baissé de 13,02 %, celui des blessés a aussi diminué de 29,88%, tout comme les cas d’accidents de la circulation qui ont régressé de 29,02 %.

De quoi certifier que l’objectif gagé par la gendarmerie en termes de lutte et de prévention contre ce fléau a bel et bien été atteint en 2016. « Et ce même objectif de réduire de 30% le nombre d’accidents est également maintenu pour cette année 2017 sur instruction du commandement national », a fait savoir le colonel Triki. L’officier supérieur s’est montré très optimiste dans ses prévisions projetées à court terme en matière de sécurité routière. Cela eu égard, a-t-il argué, à une série de mesures en rapport à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à l’organisation et la sécurité de la circulation routière, comprenant notamment la mise en application du permis à points, mais aussi compte tenu d’autres dispositions obéissant à la détermination de consolider l’action de la gendarmerie.

En la matière, le colonel Triki qui souligne l’importance du durcissement des mécanismes de surveillance des axes routiers, à l’instar de l’autoroute Est-Ouest où le nombre de sections de contrôle de la gendarmerie mobilisées tout au long de son itinéraire passera de 22 à 28 unités, durant cette année 2017. Aussi, et pour un respect des plus méticuleux des normes liées à la coordination de la circulation, la même institution de sécurité publique vient de former quelque 3.254 de ses éléments qui seront mobilisés pour cette finalité, nous apprend encore l’officier supérieur.

Il n’omet pas de mettre l’accent sur l’apport des actions de la prévention et de la sensibilisation en direction notamment des établissements scolaire.

« En tant qu’institution, nous privilégions, la prévention à la répression qui intervient en dernier lieu », fait savoir à ce propos, le colonel Triki insistant sur l’implication des médias et de la société civile dans cette dynamique.

Sur un autre volet, il ressort du bilan annuel de la sécurité routière de la gendarmerie nationale que sur les 22.840 conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation constatés en 2016, plus de 14.500 (63%) sont des détenteurs de permis de conduire qui ont moins de 5 ans de validité.

Plus de 41% des ces conducteurs ont un nouveau permis ne dépassant pas les 2 années. Importante est, par ailleurs, la quantité de permis de conduire retirés en 2016 par les sections de sécurité routière de la gendarmerie nationale et dont le nombre dépasse 1,6 million retraits de permis de conduire. Concernant le nombre de délits et de contraventions notifiés par les mêmes unités, celui-ci dépasse quant à lui, les 800.000 tandis que le montant des amendes forfaitaires s’est élevé à plus de 3 milliards de dinars avec un taux d’acquittement de 85,45%.

Evoquant les véhicules impliqués dans ce genre de sinistres, le colonel Triki a donné le chiffre de 16.320 véhicules touristiques, précisant que les véhicules de transport de marchandises et de voyageurs et les taxis ont été à l'origine de 4.121 accidents l'année dernière. D'autre part, les chiffres présentés par le même responsable font ressortir que ces accidents étaient le plus souvent causés par des jeunes âgés entre 25 et 29 ans à hauteur de 17,51% du nombre total de ces accidents

Durant la période considérée (2016), la wilaya d'Alger avait enregistré le bilan le plus lourd avec 1.153 accidents ayant fait 35 morts et 1.366 blessés.

Karim Aoudia