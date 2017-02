Gouvernement dâ€™entente nationale de Libye : Hommage aux efforts de lâ€™AlgÃ©rie

Dans une déclaration à la presse au terme de l’audience que lui a accordée le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, le premier vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale de Libye, Ahmed Omar Maitiq, a salué « les efforts intenses déployés par l’Algérie pour renforcer la confiance entre les différentes parties libyennes », indiquant que ces efforts sont « salués par le Conseil présidentiel et tous les Libyens ». Il a ajouté, dans le même contexte, que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a « de tout temps appelé à œuvrer en faveur de l’entente entre Libyens et à consentir davantage d’efforts pour rapprocher leurs points de vue », indiquant que « toutes les parties sont conscientes que l’accord politique est le socle que tous les efforts doivent consolider ». Après avoir relevé une « amélioration » de la situation en Libye, le même responsable a fait savoir que le Conseil présidentiel « consent d’importants efforts dans ce cadre avec le concours des pays voisins, notamment l’Algérie qui a joué un rôle primordial en matière de soutien logistique ». Il a mis en exergue dans ce sens l’importance pour l’Algérie et toutes les parties de poursuivre ces efforts en faveur de l’accord politique. Pour sa part, M. Messahel a réitéré la position de l’Algérie « qui privilégie le dialogue comme unique solution à la crise en Libye », indiquant que son entretien avec le responsable libyen a porté sur « l’évaluation globale de la situation qui s’est nettement améliorée tant sur le plan sécuritaire qu’économique, grâce aux importants efforts consentis par les parties libyennes dans le cadre du dialogue interlibyen ». Après avoir rappelé les relations historiques unissant les deux pays, M. Messahel a souligné « l'importance de poursuivre les consultations entre l'Algérie et toutes les parties concernées par la crise libyenne », affirmant par la même occasion que « l'accord politique est appuyé, en plus de l'Algérie, par l'ONU et la Ligue des Etats arabes ». Soulignant que l'Algérie « poursuit les concertations avec les Libyens et les pays voisins et l'ONU qui a un rôle important dans l'accompagnement des Libyens vers une sortie de crise », M. Messahel a indiqué que « la stabilité de la Libye est indissociable de celle de l'Algérie ». Soulignant que l’Algérie « poursuit les concertations avec les Libyens et les pays voisins et l’ONU qui a un rôle important dans l’accompagnement des Libyens vers une sortie de crise », M. Messahel a indiqué que « la stabilité de la Libye est indissociable de celle de l’Algérie ». Il a également saisi l’occasion pour mettre en exergue « la capacité des Libyens à trouver par eux-mêmes une solution politique et à réaliser la réconciliation nationale grâce au dialogue », message, a-t-il dit, « que les Algériens adressent à leurs frères en Libye » au vu de « l’expérience vécue par l’Algérie grâce à la politique de concorde civile et de réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour unifier les Algériens et rétablir la sécurité et la stabilité ». (APS)