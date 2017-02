Conseil de la nation, Projet de code de procÃ©dure pÃ©nale : Profonde rÃ©forme

Institution d’un deuxième degré de juridiction et renforcement des garanties pour un procès équitable.

Le Conseil de la nation a repris ses travaux, hier, en séance plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah et consacrée à la présentation de deux projets de loi. Le premier texte portant code de procédure pénale, et le second est relatif à l'organisation judiciaire ont été présentés par le ministre de la justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, en présence de la ministre, chargée des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia.

Lors de son exposé devant les membres du conseil, M. Louh, a mis en exergue toute l’importance de la révision du système judiciaire tout en faisant état du fait que celle-ci tend, en fait, à mettre en place les bases solides de l’Etat de droit.

Il a souligné qu'«en vertu des amendements substantiels proposés au code de procédure pénale, le tribunal criminel fera l'objet d'une réforme profonde dans sa composition et son fonctionnement, à travers, notamment, l'institution du droit de l'accusé au recours, l'augmentation du nombre des assesseurs jurés et la révision des dispositions relatives à la police judiciaire».

Le ministre a précisé qu'en vertu des amendements proposés au projet de loi amendant et complétant l'ordonnance 155/66 relative au code de procédure pénale, le tribunal criminel fera l'objet d'une "réforme profonde, une mesure qui intervient en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement à savoir l'institution d'un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l'homme".

Cette «mesure importante», poursuit le ministre, «intervient en adéquation avec le principe constitutionnel prévu dans le dernier amendement à savoir l'institution d'un deuxième degré de juridiction en matière pénale, et en renforcement des garanties pour un procès équitable et conforme aux normes internationales en matière des droits de l'homme».

M. Tayeb Louh a tenu à préciser que «la refonte du système judiciaire visait à jeter les fondements sains de l'Etat de droit ajoutant que nombre de dispositions ont été reconsidérées à la demande de juristes».

Le ministre qui répondait aux critiques de certains juristes et hommes de loi, qui ont qualifié les réformes introduites par le gouvernement au secteur de la justice de techniques, a estimé que ces critiques relevaient d'une «réflexion superflue».

Il a précisé que les amendements introduits ont été revendiqués par ces juristes mêmes, depuis des années."Les réformes sont critiquées par ceux-là mêmes qui les ont revendiquées pour le seul fait qu'elles émanent du gouvernement", a-t-il soutenu expliquant que "les pouvoirs publics œuvrent dans l'intérêt de l'Algérie et pour garantir les droits des justiciables pas pour ses propres intérêts ».

Parmi les nombreux acquis de la réforme enregistrés ces toutes dernières années, le ministre a cité les procès qui se déroulent en visio-conférence, le changement de la procédure de flagrant délit par celle de la comparution immédiate qui vise à garantir le respect des droits et libertés des citoyens et la mise en circulation du bracelet électronique qui permet au détenu de purger le restant de sa peine (entre six mois et une année) chez lui .



La réforme de la justice jette les fondements de l’État de droit



Parmi les autres nouveautés inscrites au chapitre de la nouvelle loi, celle-ci comporte nombre de propositions toutes aussi importantes les unes que les autres et qui figurent parmi les amendements apportés à travers ce texte à l’ancienne loi, notamment, l'institution d'un deuxième degré de juridiction partant du fait que «l'accusé a le droit d'interjeter appel conformément à la loi, auprès d'un tribunal de première instance qui statuera à nouveau sur son affaire».

Il sera question également d’un retour à l'ancienne composante du tribunal criminel (4 assesseurs jurés et 3 juges). Les affaires de terrorisme, de drogue et de contrebande seront confiées à des juges seulement vu «l'expérience acquise dans le traitement de ce type d'affaires».

Le projet de loi prévoit également l'annulation de l'ordonnance de prise de corps «en application du principe de la présomption d'innocence» et propose ainsi, l'obligation pour l'accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n'a pas été détenu au cours de l'instruction, de se présenter dans un délai ne dépassant pas la veille de l'audience. D’autre part et s’agissant du volet relatif à la révision des dispositions liées à la police judiciaire, ce projet de loi comporte de nouvelles dispositions qui énoncent l'«impossibilité pour les officiers de la police judiciaire d'accomplir leur mission dont les enquêtes et interrogatoires, qu'après habilitation délivrée par le procureur général compétent».

Par ailleurs, le ministre a également présenté les importants amendements apportés à la loi organique n° 11-05 relative à l'organisation judiciaire qui stipule qu'en prévision de l'institution d'une juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux militaires et en coordination avec le ministère de la Défense nationale, il est proposé la modification de l'article 19 relatif au tribunal militaire en prévoyant que les règles relatives à la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires soient fixées par le code de justice militaire.

Cette mouture permettra la création de juridictions militaires d'appel indépendamment des appellations données dans la loi organique militaire.

La présentation a été suivie de plusieurs interventions de membres du Conseil de la nation qui ont insisté notamment sur les aspects techniques du projet de loi de procédure pénale, soulignant la nécessité de combler les vides juridiques qui peuvent apparaître à l'application du texte.

Le texte stipule qu’en cas de refus du procureur général de délivrer l'habilitation à l'officier ou en cas de son retrait, ce dernier peut introduire un recours devant la commission ad hoc dont la création est suggérée dans le texte et qui se compose de trois magistrats de la Cour suprême désignés par son premier président. «Dans le souci d'assurer une coordination de l'action de la police judiciaire et d'éviter toute interaction entre les attributions des différents corps, le domaine d'intervention de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité a été défini avec précision, et dont la mission se limite aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat prévues et réprimées par le code pénal et qui compte les crimes de trahison, d'espionnage, de terrorisme et de sabotage». Les deux textes seront présentés au vote cet après-midi.

Salima Ettouahria

Examen du projet de programme d’action pour 2017

Le Bureau du Conseil de la nation a examiné lors d'une réunion présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de l'institution parlementaire, le projet de programme d'action pour 2017 et le rapport d'activité 2016. Le Bureau "a déclaré en début de réunion la vacance du siège de Miloud Chorfi, décédé le 20 février 2017", a précisé le Conseil de la nation dans un communiqué.