Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Lâ€™Ã©preuve des signatures

La participation aux élections législatives promet d’être importante dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. En effet pas moins de 20 partis et 13 listes indépendantes ont déjà retiré les formulaires de candidature, ce qui annonce une compétition certaine pour les 8 sièges de députés que compte la wilaya.

Puisque l’opération n’est qu’à ces débuts ce chiffre peut augmenter sensiblement. Même au sein des partis la concurrence est rude avec l’ambition de plusieurs personnalités de la wilaya de présenter leur candidature.

Les indépendants présents en force ont enregistré un chiffre record même à ce stade. Avec la différence des statuts, des programmes et de l’ancrage électoral, l’animation de la campagne électorale devra être certaine également. Bien sûr ces candidats potentiels doivent régler un problème qui n’est pas des moindres, à savoir l’épreuve des signatures. Beaucoup de noms pourront disparaitre. Mais cette épreuve qui est un test de popularité pour ces derniers constitue un lancement avant l’heure des élections.

Notons que l’assemblée sortante est composée pour la wilaya de Bordj Bou Arreridj de deux députés indépendants, deux représentants le FFS et quatre du FLN.

F. D.