LÃ©gislatives : 22.000 inscrits sur la liste Ã©lectorale du Royaume-Uni et de la RÃ©publique dâ€™Irlande

Quelque 22.000 membres de la communauté algérienne établie au Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, ainsi qu’en République d’Irlande, sont inscrits sur la liste électorale du Consulat algérien à Londres. Sur les 50.000 immatriculés au consulat de Londres, environ 22.000 sont inscrits sur la liste électorale après son assainissement et sa révision exceptionnelle à l’approche des législatives, a indiqué la consule, Kenza Benali. Dès la convocation du corps électoral pour les législatives du 4 mai 2017, début février, le consulat a entamé un travail en amont, pour sensibiliser la communauté, et procéder à l’assainissement de la liste électorale avant la clôture de la révision exceptionnelle, a-t-elle dit. «L’assainissement est indispensable pour un taux de participation le plus fiable possible», a-t-elle expliqué. Parallèlement, la sensibilisation des immatriculés non inscrits, s’est faite directement quand il était possible, et à travers le site web. «Beaucoup ont tendance à confondre entre immatriculation et inscription sur la liste électorale», a précisé Mme Benali. Passé le délai du 22 février, date limite de la révision exceptionnelle des listes électorales, une commission administrative électorale a été désignée pour examiner les recours, dont les délais ont expiré lundi soir. Le travail de sensibilisation pour la participation au vote du 4 mai prochain se poursuivra. Dans cet objectif, des bureaux itinérants seront installés dans les villes à forte concentration de la communauté, indéniablement en Ecosse et à Dublin, relève la consule. Londres est la ville britannique qui compte le plus grand nombre de ressortissants algériens immatriculés. Ils sont 30.000. Mme Benali a souligné que «tout sera fait pour mettre à la disposition de la communauté les commodités nécessaires au vote et pour la sensibiliser». Par ailleurs, elle a fait savoir que pour la circonscription de Londres, un seul candidat a déposé son dossier de candidature au consulat, pour la zone 4. La communauté nationale à l’étranger est représentée par huit 8 membres élus à l’Assemblée populaire nationale. Deux élus représenteront la zone 4 qui englobe les Amériques et l’Europe sans la France. La consule a assuré qu’elle veillait «scrupuleusement et personnellement à réunir toutes les conditions pour mener à bien les élections et faciliter la tâche aux candidats». La date limite du dépôt des candidatures a été fixée au 5 mars. Le nombre de ressortissants au Royaume-Uni et en République d’Irlande immatriculés au consulat est en «constante augmentation». En 2000, ils étaient environ 10.000. Ils sont concentrés principalement à Londres et sont moins nombreux à Manchester, Birmingham, Dublin, Glasgow et Cardiff. Trois mille immatriculés résident en République d’Irlande.