M. Ouali Ã  BoumerdÃ¨s : Â« Les besoins en eau potable largement couverts Â»

Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a estimé hier que «la wilaya de Boumerdès couvrait largement ses besoins en eau potable, avec un excédent dans sa production de plus de 60.000 m3/J».

La production de la wilaya en la matière a atteint près de 220.000 m3/J, contre un besoin estimé à pas plus de 164.000 m3/J, à l’échelle locale.

«Cet excédent a été réalisé, grâce aux systèmes de production disponibles à la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet (à l’est de Boumerdès), au transfert du barrage Taksebt (Tizi Ouzou), des barrages Keddara, Beni Amrane et El-Hamiz de la wilaya, et des eaux souterraines», a indiqué le ministre, à l’issue d’un exposé sur le secteur qui lui a été présenté à la station de Cap Djinet, à l’occasion d’une visite de travail dans la wilaya.

M. Ouali a souligné l’impératif de destiner cet excédent, dont une partie profite déjà à la wilaya d’Alger, à «l’amélioration de l’alimentation en eau potable (AEP) de certaines régions de la wilaya, qui sont approvisionnées actuellement à raison d’une fois tous les trois jours».

Il a insisté sur la distribution «équitable» de la ressource à tous les habitants de la wilaya, notamment ceux des régions reculées et rurales, en procédant à l’accélération des chantiers des 10 projets en la matière, actuellement en réalisation. Le ministre a instruit les responsables locaux à l'effet de doter les réseaux de distribution d’eau en réservoirs afin, a-t-il prévenu, de garantir la «continuité de l’approvisionnement en cas de coupures inopinées».

«Un réseau de réservoirs bien répartis tout au long des conduites de distribution est primordial pour une bonne gestion et organisation du secteur», a-t-il recommandé.

Projet d’Aep au profit de 153 villages mis en service fin 2017



Lors de l'inspection de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet, entrée en production en 2011 avec une capacité de 100.000 m3/J, le ministre a suivi un exposé sur un projet d’approvisionnement en eau potable de 153 villages du sud-est de Boumerdès, pour une population de plus de 80.000 âmes, et qui devrait être mis en service fin 2017.

Selon les explicitations fournies sur place par le directeur du secteur, Zeghdani Belakacem, ce projet devrait mettre un «terme définitif» au problème de l’Aep dans ces régions, reparties à travers les communes de Timezrit, les Issers, Chaâbat El-Ameur, Naciria et Bordj Menaïel.

Il a souligné que le projet, lancé en chantier en 2013, englobe la réalisation de conduites d’eau à partir d’un réservoir sis à Bordj Menaïel, et alimenté par la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet, en allant vers la commune de Timezrit, puis vers toutes les localités précitées.

Une fois opérationnel, le projet va assurer un volume de pas moins de 26.000 m3/J d’eau potable aux localités concernées. Un volume susceptible, selon le même responsable, de «couvrir leurs besoins actuels et pour les années à venir».

Le projet englobe la réalisation de cinq grands réservoirs, tout au long de l’itinéraire des conduites d’eau, en plus de quatre stations principales de pompage, car une grande partie des régions bénéficiaires sont situées en zone montagneuse. (APS)